Natale: un italiano su 2 pronto a riciclare i regali

"I regali poco graditi, siano di Natale o siano stati messi da parte durante l’anno, hanno trasformato gli italiani in 'riciclatori seriali'. Una vecchia abitudine che si è trasformata in una tendenza che va consolidandosi sempre di più negli ultimi anni. Nonostante l’aumento delle tredicesime che è stato costante (45,7 miliardi del 2022, 49 nel 2024, 51,3 nel 2024 e 52,5 nel 2025). Si annuncia così, una vera e propria 'contro spesa', vale a dire un risparmio di 3,7 miliardi di euro per quanti ricicleranno i regali: 300 milioni più dell’anno scorso e 400 più del Natale pre pandemia. Questa tendenza degli italiani, coinvolge poco meno di un italiano su due, 28 milioni di persone". È quanto emerge da una ricerca del Centro Studi di Confcooperative. "Una tendenza quasi compulsiva dove si è sempre più portati a spendere per se stessi che non per gli altri. Una ricerca spasmodica del risparmio determinata dall’incertezza e dal caro vita che erode i risparmi e il potere di acquisto per una fetta notevole di italiani che talvolta per egoismo, altre per necessità puntano a proteggere la loro spesa personale. In un’Italia del malcontento dove si indebolisce il ceto medio e gli italiani in povertà sono circa 10 milioni", sottolinea la ricerca, secondo cui "il riciclo ha forme e modalità diverse".

"Tra le principali troviamo che 5 su 10 ricicleranno i doni ricevuti queste festività o che conservano durante l’anno per utilizzarli al momento opportuno (55% donne e 45% uomini); ci sono addirittura quelli che guadagnano dalla vendita del regalo ricevuto attraverso la vendita sulle piattaforme online e sui social network, parliamo di 3 riciclatori su 10 (58% uomini, 42% donne), gli altri scambieranno i doni ricevuti nei negozi di acquisto per trasformarli in buoni da spendere o prendere altri oggetti da regalare a loro volta (60% donne 40% uomini). Tra i regali riciclati troviamo in pole position i generi alimentari per il 50% (vini, spumanti, salumi, formaggi, prosecchi, grappe, amari, panettoni, pandori, cioccolato, torroni, miele, e confetture); seguono al 21% sciarpe, guanti, cappelli, calzini, pelletteria, cosmetici e creme; per il 20% libri e agende, 9% giocattoli", spiega Confcooperative.