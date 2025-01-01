OBITUARY

L'ultimo raggio di Sole degli Agnelli, morta a 100 anni la sorella dell'Avvocato

Una lunga vita in controluce, tra grandi fortune, scelte pubbliche e una rigorosa distanza dai riflettori. Azionista forte dell'impero di famiglia, due volte contessa, presidente della Fondazione Agnelli per quattordici anni, sindaca, allevatrice di cavalli

A cento anni compiuti da pochi mesi se n’è andata Maria Sole Agnelli, la sorella maggiore dell’Avvocato e di Susanna, ultima vera depositaria di una stagione intera della dinastia torinese. Nata a Villar Perosa il 9 agosto 1925, due volte contessa per matrimonio, madre di cinque figli, amministratrice pubblica, allevatrice di cavalli e per quattordici anni presidente della Fondazione Agnelli, Maria Sole ha attraversato un secolo di storia italiana restando sempre un passo indietro rispetto ai riflettori, ma mai ai margini del potere familiare.

Con la scomparsa di Maria Sole Agnelli se ne va la più anziana delle sorelle dell’Avvocato, la custode discreta e inflessibile della memoria della dinastia. Oltre a lei resta in vita soltanto Cristiana, contessa Brandolini d’Adda, 97 anni; tutti gli altri fratelli – Gianni Agnelli, Umberto, Susanna, Clara – l’hanno preceduta.

Negli ultimi mesi il suo nome era tornato sulle cronache per un episodio che aveva rotto l’abituale riserbo: la rapina subita nella villa padronale di Castel Lombardo, sul litorale laziale. Un’azione rocambolesca, avvenuta nella residenza progettata negli Anni Sessanta dall’architetto Tommaso Buzzi, all’interno di una tenuta sterminata affacciata sul mare. La banda immobilizzò la guardia giurata di piantone e la governante, quindi smurò una cassaforte contenente denaro, gioielli e orologi. Un’irruzione violenta in quello che per la contessa era molto più di una casa: un presidio di memoria.

Quarta figlia di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte dei principi di San Faustino, Maria Sole era contessa due volte. Prima con Ranieri Campello della Spina, poi con Pio Teodorani Fabbri, rimanendo vedova nel 1959. Figura austera, quasi monacale, viene ricordata nelle cronache familiari per una sobrietà portata all’estremo: telefoni di casa lucchettati per evitare le interurbane “a scrocco”, targhe d’ottone appese alle pareti con l’invito a spegnere le luci – «L’energia costa» – secondo quanto raccontato da Sonia Raule, ex nuora che sposò Bernardino Campello.

A Castel Lombardo Maria Sole conservava anche un’opera degli Anni Trenta dello scultore Francesco Messina: la testa del fratello Giorgio, l’Agnelli dimenticato, morto suicida in una clinica psichiatrica svizzera nel 1965. Un simbolo della funzione che la contessa si era ritagliata nel tempo: archivio vivente della saga. Fu lei, del resto, a presentare Marella Caracciolo di Castagneto al fratello Gianni Agnelli, quando l’Avvocato, chiusa la relazione con Pamela Harriman, doveva “mettere la testa a posto”.

L’understatement non era una posa. A Londra, dove possedeva ancora una splendida casa, si racconta che si muovesse in metropolitana. Alle borse griffate preferiva ottimi falsi. «Chi mai potrebbe sospettare…», avrebbe detto una volta, con una punta di orgoglio e provocazione. Una filosofia coerente con la sua posizione economica: Maria Sole Agnelli deteneva l’11,2 per cento della Giovanni Agnelli Bv, la holding che controlla a cascata l’impero di famiglia, Stellantis in testa. Era l’azionista singola più forte dopo John Elkann. Una fortuna enorme, mai esibita.

Accanto ai ruoli istituzionali – la presidenza della Fondazione Agnelli, il mandato da sindaca a Campello sul Clitunno – c’è stata sempre la passione per i cavalli, allevati con competenza e dedizione. Uno dei suoi purosangue, Woodland, conquistò la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Monaco del 1972. Era molto legata anche al nipote Giovanni Alberto Agnelli, la cui scomparsa prematura la colpì profondamente.

Con la morte di Maria Sole Agnelli si chiude un capitolo silenzioso ma decisivo della storia degli Agnelli. Una donna che ha attraversato un secolo senza mai cercare la ribalta, osservando e custodendo tutto con disciplina, ironia e una sobrietà che oggi appare quasi un’anomalia.