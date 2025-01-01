La coesione prescinde dalla politica

Qua e là si sente ripetere il ritornello che la cosiddetta “coesione istituzionale” è poco più di un richiamo burocratico e protocollare. Parlo di quella “coesione istituzionale” che nel nostro territorio coincide con il rapporto tra il sindaco di Torino e il presidente della Regione Piemonte. Chiunque essi siano. Oggi, come tutti sanno, sono Stefano Lo Russo e Alberto Cirio.

Ora, e al di là delle varie interpretazioni, è indubbio che ci sono due regole quasi statutarie da cui non si può prescindere.

Innanzitutto, la “coesione istituzionale” è un postulato essenziale di una concezione matura ed adulta delle istituzioni stesse. Perché, e molto semplicemente, senza la “coesione istituzionale” sarebbe lo stesso territorio di riferimento a pagarne le conseguenze. Ci sono, infatti, una serie di materie specifiche, di interessi sociali, di esigenze territoriali e di priorità programmatiche che esigono e quasi impongono una stretta e fattiva collaborazione tra i vertici delle istituzioni locali. Ovvero del Comune di Torino e della Regione Piemonte. E la mancanza della “coesione istituzionale”, al di là del gradimento o meno delle varie forze politiche, sarebbe nefasto e del tutto incomprensibile. Solo un atteggiamento politicamente ottuso ed autoreferenziale potrebbe spiegare le ragioni di una assenza della “coesione istituzionale” tra i vertici delle istituzioni locali.

In secondo luogo, è del tutto naturale, nonché fisiologico, sottolineare che la politica, il dibattito politico e la contesa politica prescindono radicalmente dalla necessità, altrettanto importante, di costruire una permanete e costruttiva collaborazione istituzionale. E questo perché i temi politici sono di per sé divisivi e non è possibile che due vertici istituzionali, espressione di due schieramenti alternativi, possano cancellare le diversità politiche a vantaggio di una prassi passivamente e staticamente consociativa. È appena il caso di ricordare il recente dibattito sullo sgombero del centro sociale di Askatasuna a Torino per rendersene conto.

E i temi politici, squisitamente divisivi tra uno schieramento e l’altro, sono molteplici. La sicurezza dei territori e la gestione concreta dell’immigrazione sono, ad esempio, due temi importanti che registrano una profonda divaricazione tra l’attuale centrosinistra e la maggioranza di governo. Due temi che non possono non avere delle ricadute concrete e tangibili anche a livello locale. Ma è altrettanto indubbio che ci sono innumerevoli temi, e di straordinaria importanza, che toccano direttamente lo sviluppo, la crescita, le opportunità economiche e finanziarie e, soprattutto, la gestione dei grandi eventi nei vari settori dove sarebbe del tutto irrazionale, nonché irresponsabile, alimentare una violenta ed innaturale contrapposizione tra i due enti locali più importanti della nostra regione.

Per queste ragioni, semplici ma oggettive, la “coesione istituzionale” tra il Comune di Torino e la Regione Piemonte continua ad essere un istituto decisivo per la politica locale. E chi la critica, la ostacola o la disconosce semplicemente, e forse inconsapevolmente, lavora contro gli stessi interessi concreti di un territorio. È bene saperlo prima di ascoltare, al riguardo, le solite prediche moralistiche e qualunquiste.