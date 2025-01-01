Valanga si stacca sul monte Jafferau in Alta Valle di Susa

Una valanga si è staccata in Alta Valle di Susa nella zona del monte Jafferau, nel territorio del Comune di Bardonecchia (Torino). Al momento, secondo le prime informazioni, non risulterebbero persone coinvolte. Sul posto sono intervenute sette squadre dei vigili del fuoco con l'elicottero e i droni del nucleo Sapr, il Soccorso Alpino, i Carabinieri e la Guardia di Finanza. Negli ultimi due giorni le montagne del Piemonte occidentale sono interessate da copiose nevicate.