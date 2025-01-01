POLITICA & SANITÀ

Riboldi nega il risiko sanitario: Tranchida resta, Sottile pure

Il direttore della Liguria Bordon dato in partenza per il Piemonte. Era stato a un passo dal guidare il Maggiore della Carità di Novara. Il suo arrivo porterebbe il manager di Città della Salute al grattacielo. Ma l'assessore smentisce: "Fake news. Non cambia nulla"

Lunga vita a Livio Tranchida al vertice della Città della Salute di Torino. A rimarcare il timbro di scadenza a cinque anni dell’incarico al manager arrivato in corso Bramante lo scorso primo settembre, dopo la rapida e clamorosa defenestrazione dell’allora commissario Thomas Schael, è lo stesso assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi.

“Fake news”

L’esponente della giunta di Alberto Cirio lo fa smentendo come “fake news” la notizia, riferita da un quotidiano ligure, di un prossimo arrivo alla direzione del grande polo ospedaliero di Paolo Bordon, attuale direttore della Sanità della Liguria.

“Tranchida è stato chiamato a compiere un lavoro complesso che richiede tempo”, spiega Riboldi allo Spiffero. “Un mandato breve – dice, riferendosi senza nominarlo a Schael – lo abbiamo già avuto, basta e avanza”. Parole nette che spazzano via ogni possibilità per l’attuale direttore della più grande azienda ospedaliera della regione di lasciare, anche in un futuro non immediato, il vertice delle Molinette.

Il sigillo sulla durata del mandato, destinato a scavalcare la stessa fine dell’attuale legislatura regionale, non ha solo il significato di una volontà di dare stabilità alla gestione del complesso e problematico moloch sanitario piemontese, ma sgombra il campo da un ulteriore scenario per nulla fantasioso e non certo lontano dalle non nascoste ambizioni dello stesso numero uno della Città della Salute.

“Anche Antonino Sottile resta al suo posto”, conferma Riboldi, smentendo in questo caso altre voci legate all’arrivo di Bordon, il cui effetto domino avrebbe portato Tranchida a prendere il posto dell’attuale direttore regionale della sanità piemontese.

Questione Sottile

Il contratto con Sottile scadrà il prossimo giugno e quella data, a dar credito allo schema legato all’abbandono della Liguria da parte di Bordon per insediarsi in corso Bramante, avrebbe rappresentato il momento per concretizzare il risiko. Per nulla sgradito proprio all’attuale direttore della Città della Salute, cui dal grattacielo qualcuno avrebbe promesso o lasciato intendere una sorta di garanzia circa il suo approdo sulla non sempre comodissima, ma ambìta, poltrona oggi occupata dall’ex direttore dell’Istituto di Candiolo.

Già in passato, ben prima che esplodesse il caso Schael, Tranchida era stato per settimane con le valigie pronte a far rotta dal Santa Croce e Carle di Cuneo verso l’Azienda sanitaria Zero. In quel periodo Adriano Leli pareva traballare non poco al vertice della Super Asl, ma tra più di un intoppo e un ritardo, e pure alcune assunzioni di figure vicine ai vertici della politica, sarebbe rimasto al suo posto. Anche quella che si sarebbe rivelata una falsa partenza per Tranchida era stata indicata come tappa di avvicinamento alla direzione regionale della sanità. La stessa che sarebbe tornata proprio sotto l’albero di Natale, secondo le notizie arrivate dal versante opposto dell’Appennino e subito rubricate a fake news dall’assessore piemontese di Fratelli d’Italia, che rivela di aver parlato della vicenda anche nel corso di una telefonata con il suo omologo ligure, nonché compagno di partito, Massimo Nicolò, trovando conferma alla smentita.

Tensioni sotto la Lanterna

L’ipotesi di un arrivo di Bordon in Piemonte, tuttavia, non sarebbe così sorprendente. Al di là degli estintori usati nella sede della Regione di piazza De Ferrari, gli attriti tra il manager nato a Rovigo, da padre friulano e madre piemontese, cresciuto a Udine, e altri dirigenti non sono mancati negli ultimi tempi. Una lettera ai vertici delle aziende sanitarie, legata ai tempi e alle procedure della riforma della sanità ligure, aveva dato la stura agli attacchi dell’opposizione e portato l’assessore a intervenire chiarendo l’intento di Bordon e, secondo alcune interpretazioni, arrivando di fatto a smentirlo.

Tanto basterebbe per descrivere in partenza verso il Piemonte il manager chiamato dal governatore Marco Bucci appena un anno fa, quando il suo nome era circolato anche tra i potenziali direttori per le aziende del Piemonte? All’epoca Bordon, in uscita dall’Asl di Bologna, era stato a un passo dall’entrare nel sistema sanitario piemontese. Non già alla Città della Salute di Torino, dove Riboldi volle Schael salvo poi farlo fuori dopo pochissimi mesi, bensì a quella di Novara. I contatti erano arrivati quasi alla nomina per la guida del Maggiore della Carità, poi all’improvviso cambiò qualcosa e, non senza sorpresa, quel posto andò a Stefano Scarpetta, fino a quel momento alla guida dell’Asl To4.

Il lustro di Tranchida

Mesi più tardi la Liguria torna a legarsi al nome di Tranchida, stavolta per la possibilità che da Genova avrebbero espresso verso il direttore dell’azienda ospedaliera di Cuneo quale direttore della nuova agenzia regionale sanitaria voluta da Bucci sulle ceneri della vecchia Alisa. Le valigie sempre pronte, ma Tranchida non partirà. Voci raccontano di un freno imposto dal presidente Cirio e ammorbidito dall’ipotesi, all’epoca più che concreta, della sostituzione di Leli ad Azienda Zero. S’è già detto come andò.

Ma non dovrà aspettare molto per partire, sempre verso Torino (mantenendo come commissario la guida di Cuneo fino alla sentenza del Tar sul nuovo ospedale), ma all’indirizzo di corso Bramante, dove a fare i bagagli, cinque mesi dopo il suo insediamento con contratto di cinque anni, sarà der Kommissar Schael. Stavolta promessa mantenuta.

Anche in questo caso una tappa di avvicinamento verso la direzione regionale? Le voci dell’arrivo di Bordon lo confermerebbero, ma le parole dell’assessore non lasciano spazio a dubbi. A meno di smentire la smentita.