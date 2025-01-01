SACRO & PROFANO

Secolarizzazione, Chiesa al bivio: bene irreversibile o resa al mondo?

Tra l'intervista natalizia di Zuppi e l'omelia di Müller emerge una profonda divergenza su cosa significhi oggi annunciare il cristianesimo. Mentre l'esperienza anglicana, evocata dalla conversione di Ashenden, suona come un monito

È stato completato il trasferimento degli uffici di Curia di Torino dal Santo Volto all’antica sede di via Arcivescovado, non senza qualche mugugno da parte dei dipendenti che adesso si trovano più allo stretto e senza quei parcheggi che invece abbondavano in via Val della Torre. Nel fare loro gli auguri di Natale l’arcivescovo Roberto Repole ha preso come modello il bue e l’asino della mangiatoia di Betlemme e ne ha fatto l’esegesi. Essi rappresentano la Chiesa: «il bue e l’asino sono privi, nell’immaginario collettivo, anche nel profeta Isaia, di ragione. Tutti coloro che si pensavano sapienti non capiscono nulla del Natale, sono rinchiusi nella loro sapienza. Chi è privo di ragione, chi non è confinato dentro la sua ragione è capace di comprendere e di vedere. Mi sembra un altro bell’augurio che possiamo farci in questo Natale: di non essere rinchiusi nei piccolissimi perimetri dei nostri pensieri, delle nostre angosce, dei nostri bisogni, delle nostre chiacchiere, ma di poterci dilatare anche solo per un istante perché, come il bue e l’asino, possiamo vedere e comprendere».

***

Lunga e classica intervista natalizia al Corriere della Sera del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, dove ha spaziato su tutti i temi possibili ma dove il nome di Gesù Cristo non compare mai una volta, nemmeno rispondendo a una domanda diretta sul Natale quando gli si chiede cosa esso rappresenti per un non credente: «Il Natale ci riporta all’umiltà, alla vera grandezza della vita e a riconoscerla in ogni persona». Insomma, l’incarnazione del Verbo è ricondotta ad una semplice dimensione umana, ma la Chiesa non può rinunciare ad annunciare l’Evento anche al non credente il quale non vuole sentire quanto sa già darsi da sé. Il cardinale è naturalmente a favore di una legge sul fine vita, al riconoscimento e all’integrazione della galassia omosessuale, al riarmo dell’Europa e quindi per la pace e contro l’autonomia differenziata.

Nel complesso, si tratta di un posizionamento politico su problematiche laiche perfette da parte non di un cardinale, ma di un qualsiasi leader di centrosinistra. La laicità però si rispetta da parte di chi è credente o riveste un ministero nella Chiesa quando le si prospetta qualcosa di altro da sé, qualcosa che non riesce nemmeno a ipotizzare e che è escluso dai suoi orizzonti come lo fu, rispetto ai potenti del tempo, il Bambino di Betlemme.

Di tutt’altro tenore è stata l'omelia del confratello di Zuppi, il cardinale Gerhard Ludwig Müller, già prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede: «Per alcuni la Chiesa cattolica è in ritardo di 200 anni rispetto al mondo d’oggi. C’è del vero in questa discutibile accusa, formulata anche da alcuni responsabili della Chiesa? I cosiddetti o autoproclamati “cattolici adulti”, da parte loro, giocano a fare gli utili idioti o gli studenti modello dell’illuminismo, promettendo di recuperare rapidamente la lezione della critica atea alla ragione. La “necessaria modernizzazione” significa che la Chiesa deve rifiutare la rivelazione storica di Dio in Gesù Cristo? Può la Chiesa essere fedele al suo fondatore, se muta in una religione dell’umanità o in una religione civile? I presunti agnostici pacifici di oggi permettono generosamente alla gente semplice di mantenere la propria religione, ma sono desiderosi di usare il potenziale di significato che la Chiesa possiede per i propri scopi. Non ritengono vera la fede rivelata, ma vorrebbero usarla come materiale da costruzione per la nuova religione dei vecchi sogni dei Liberi muratori di una fratellanza universale senza Dio e padre di Nostro Signore Gesù Cristo».

Siamo di fronte se non a due Chiese, almeno a due posizioni che hanno una visione assai diversa della fede della Chiesa, una convinta che la secolarizzazione sia un bene e sia irreversibile, l’altra che essa rappresenti la resa al mondo e la trasmutazione del cristianesimo in religione civile. Potranno esse convivere ancora a lungo con il rischio di far diventare la Chiesa cattolica una copia di quella anglicana dove si trovano vescovi atei, vescovi simil cattolici, ordinazioni femminili e gay?

A questo proposito appare significativo che il vescovo anglicano Gavin Ashenden – in passato fu anche cappellano di Buckingham Palace – abbia deciso di entrare in piena comunione con la Chiesa cattolica ritenendo non più sostenibile la struttura ecclesiastica della chiesa d’Inghilterra diventata una realtà senza un vero Magistero e «dove ciascuno si costruisce la propria sintesi dottrinale, scegliendo cosa accettare e con quale “peso” producendo confusione e mancanza di unità». Ogni anglicano oggi è giudice di sé stesso e della propria dottrina e la chiesa è una coalizione instabile in cui convivono protestanti radicali, cripto-cattolici e liberali senza un principio comune e che non è più in grado di affrontare le questioni decisive, ma le rimanda, le parcheggia o le gestisce attraverso compromessi politici. Il vescovo Asheden spera di aver trovato nel cattolicesimo «certezza sacramentale, unità, autorità dottrinale e una vita di fede libera dalle contraddizioni interne dell’anglicanesimo». Lo speriamo anche noi perché, secondo alcuni teologi progressisti, la chiesa d’Inghilterra, specialmente sul versante ecclesiologico, dovrebbe invece rappresentare un modello per quella cattolica.