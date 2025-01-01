Nell'Alessandrino il Comune numero uno in Piemonte per raccolta differenziata

E' Castelletto Monferrato, località di circa 1.500 abitanti nella provincia di Alessandria, a collocarsi al primo posto in Piemonte nel 2025 per raccolta differenziata con l'89,1%. "I cittadini - ha commentato il sindaco, Gianluca Colletti, hanno dimostrato senso civico, attenzione alle regole e un profondo rispetto per l'ambiente e per il territorio in cui vivono. Fondamentale è stato anche il lavoro della nostra amministrazione che ha creduto con convinzione in politiche ambientali serie e coerenti, investendo in organizzazione dei servizi, informazione e dialogo costante con la popolazione". Colletti ringrazia tutti gli abitanti "per la costanza e l'attenzione dimostrate" e l'intero Comune "per il lavoro svolto con serietà e determinazione". "Castelletto Monferrato - conclude - è oggi un esempio virtuoso non solo per il Piemonte, ma per tutti quei centri che credono nella sostenibilità con convinzione. Questo primato non è un punto di arrivo ma uno stimolo a fare ancora meglio".