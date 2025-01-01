Residenti portano auguri ai poliziotti davanti ad Askatasuna a Torino

Alcuni residenti del quartiere Vanchiglia, a Torino, hanno portato panettoni e pandori agli agenti della polizia di Stato impegnati nel presidio fisso davanti alla palazzina fino a pochi giorni fa occupata dal centro sociale Askatasuna e sgomberata L'iniziativa si è svolta nelle giornate tra Natale e Santo Stefano. I cittadini, fanno sapere dalla Questura attraverso una nota, hanno voluto esprimere così "un segno di riconoscenza per l'attività svolta quotidianamente dalle forze dell'ordine", condividendo anche un brindisi natalizio con il personale in servizio. Il giorno di Natale ha partecipato all'iniziativa anche Giovanni Berardi, figlio del sottufficiale di polizia Rosario Berardi, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1977 a Torino, e presidente dell'Asevit, l'Associazione europea vittime del terrorismo, che ha rivolto un ringraziamento agli agenti impegnati nel presidio durante le festività.