L'ultimo weekend del 2025 con il sole, poi arriva il freddo

L'ultimo fine settimana del 2025 con il sole, grazie all'arrivo di un campo di alta pressione su gran parte dell'Italia, con temperature miti e superiori alle medie stagionali. Sulla Sardegna e la Sicilia orientale saranno invece possibili rovesci temporaleschi sabato 27 dicembre. Lo indicano le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, che rileva un "marcato rischio di valanghe su Piemonte e Valle d'Aosta dove, dopo le ultime e abbondantissime nevicate (oltre 2 metri di accumulo sopra i 2.000 metri), la soglia di attenzione dovrà essere massima, si raccomanda pertanto la massima prudenza e la consultazione costante dei bollettini nivologici ufficiali". Negli ultimi giorni del 2025 si prevede un calo delle temperature, soprattutto nella notte e al primo mattino, a causa dell'arrivo di masse d'aria fredda provenienti da Penisola Scandinava Russia, con valori "diffusamente al di sotto dello zero sulle pianure del Nord Italia e nelle aree interne del Centro, con condizioni favorevoli a gelate estese". Si prevedono condizioni meteo "stabili - prosegue la nota - con prevalenza di sole". Nel dettaglio: Sabato 27: al Nord soleggiato; al Centro soleggiato; al Sud qualche piovasco sulle Isole Maggiori, bello altrove. Domenica 28: al Nord miglioramento; al Centro instabile con qualche piovasco sulle regioni adriatiche; al Sud qualche pioggia specie in Sardegna e sulla fascia ionica. Lunedì 29: al Nord miglioramento: al Centro instabile con qualche piovasco sulle regioni adriatiche; al Sud qualche pioggia specie in Sardegna e sulla fascia ionica.