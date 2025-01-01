Aggredì padre e figlio, 23enne in carcere

Deve rispondere dei delitti di tentata rapina, lesioni personali aggravate, porto ingiustificato di armi, furto e furto in abitazione, anche in concorso, un algerino di 23 anni arrestato dai carabinieri della compagnia di Alba (Cuneo). I casi al vaglio degli investigatori dell'Arma risalgono al periodo compreso fra luglio e novembre di quest'anno e sono avvenuti ad Alba. Tra gli episodi addebitati all'indagato figura una rapina con lesioni ai danni di un giovane che era stato minacciato e aggredito, in orario notturno, nei pressi della fermata di un bus. Il ragazzo era stato colpito da una coltellata; il padre, accorso in aiuto, fu raggiunto da fendenti al collo e al torace e riportò ferite giudicate guaribili in dieci giorni. Il presunto responsabile dell'aggressione avrebbe derubato per tre volte la Caritas diocesana. Gli si contestano, inoltre, uno scippo ai danni di un passante, cui era stato sottratto un borsello con telefonino e denaro contante, e un'ulteriore aggressione in strada, in concorso con soggetti tuttora ignoti, ai danni di un uomo poi ricoverato in prognosi riservata.