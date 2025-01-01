Lite al pranzo di Natale, due accoltellati nel Torinese

Due persone sono rimaste ferite nel pomeriggio di Natale durante una lite scoppiata in un ristorante a Pino Torinese (Torino). Un uomo di 33 anni, torinese e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito, a seguito di una discussione per futili motivi l'uomo avrebbe impugnato un coltello da tavola colpendo con alcuni fendenti un 38enne di Settimo Torinese. Nel parapiglia è rimasto ferito in modo lieve anche il figlio sedicenne della vittima. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Il 38enne è stato ricoverato in codice rosso con prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha riportato una ferita lieve a una mano ed è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni.