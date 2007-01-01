FINANZA & POTERI

Intesa, il ponte di Messina: pronto il piano di Carlo V

Febbraio sarà il mese chiave: il nuovo programma industriale 2026-2029 fisserà target, margini e strategia. Ma è anche un tassello interno. Perché insieme ai numeri anticipa il cambio di forma del potere, con l'attuale Ceo al centro del riassetto post Gros-Pietro

C’è una differenza sottile, ma decisiva, tra chi subisce il ciclo e chi lo governa. Carlo Messina appartiene alla seconda categoria. Mentre il sistema bancario europeo si avvia verso una fase di margini più compressi, tassi in discesa e rinnovata pressione politica sul settore, l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo lavora alla partita più delicata del suo lungo regno: il nuovo piano industriale 2026-2029. Un piano che, secondo i rumors, sarà approvato dal Consiglio di amministrazione convocato domenica 1° febbraio 2026 e presentato al mercato il giorno successivo. Non solo una roadmap economico-finanziaria, ma il disegno dell’assetto futuro della prima banca del Paese.

Dalla fusione al sistema

Intesa Sanpaolo nasce nel 2007 dalla fusione tra la torinese Sanpaolo Imi e la milanese Banca Intesa. Un’operazione che non fu soltanto industriale, ma culturale: la caratura istituzionale di piazza San Carlo che si salda con il pragmatismo commerciale lombardo. Da allora il gruppo ha attraversato crisi sistemiche, salvataggi forzati di concorrenti e cicli di mercato estremi, fino a diventare il perno del sistema creditizio italiano. Il piano 2026-2029 arriva ora a valle del ciclo più favorevole per i margini bancari degli ultimi decenni. Ed è proprio per questo che viene guardato come un banco di prova.

Meno tassi, più strategia

Il quadro macro non concede sconti. La progressiva riduzione dei tassi di interesse tende a comprimere il margine di interesse, mentre sul settore incombe il rischio di nuove misure normative o fiscali potenzialmente penalizzanti. Il tutto in un Paese con Pil stagnante e una dinamica demografica negativa. In questo scenario, la sfida è difendere la redditività senza poter contare sul vento in poppa che ha gonfiato i bilanci negli ultimi esercizi.

Intesa arriva a questo appuntamento forte di risultati senza precedenti. Nel 2024 l’utile netto si è attestato a 8,7 miliardi di euro, in crescita di oltre il 12% rispetto ai 7,7 miliardi del 2023. Per il 2025, secondo le indicazioni della banca e il consensus degli analisti, l’ultima riga dovrebbe superare i 9 miliardi, collocandosi tra 9 e 9,5 miliardi.

Messina ha rivendicato un primo semestre 2025 da record: 5,2 miliardi di utile, il miglior semestre di sempre, con ricavi, commissioni e attività assicurativa ai massimi storici. È su questa base che prende forma l’impostazione del nuovo piano: una previsione prudente ma ambiziosa, con un utile netto complessivo superiore ai 10 miliardi nel periodo 2026-2029, anche in uno scenario macro meno favorevole.

Fuori dal risiko, per scelta

Mentre altri istituti tornano a parlare di aggregazioni, Intesa resta fuori dal risiko. Non per distrazione, ma per strategia. Messina lo ripete da tempo: i vincoli antitrust non lasciano spazio a operazioni straordinarie di peso. Tradotto: la crescita dovrà essere endogena.

Il baricentro resta quello dei ricavi commissionali. Nei primi nove mesi del 2025 le commissioni nette hanno raggiunto 7,3 miliardi di euro (+5,1%), con quelle da gestione, intermediazione e consulenza in crescita dell’8,6%. È questa la gamba che deve compensare la fisiologica volatilità del margine di interesse nel nuovo ciclo dei tassi.

Wealth management, il pilastro

In questo schema assume un peso sempre più centrale il wealth management, guidato da Tommaso Corcos. Asset management, private banking e assicurazioni hanno chiuso il 2025 con performance positive, spingendo il gruppo verso la soglia – simbolica ma non solo – dei mille miliardi di masse. Corcos guarda ai mercati con realismo: valutazioni elevate, possibili correzioni anche violente dopo tre anni eccezionali, ma un trend di fondo ancora sano. Sullo sfondo, la scommessa sull’intelligenza artificiale come infrastruttura di lungo periodo. Nel nuovo piano, previdenza, protezione e consulenza integrata saranno pilastri dichiarati.

Altro asse del piano sarà l’efficienza. A settembre 2025 il cost/income ratio di Intesa era sceso al 38,9%, il più basso di sempre e tra i migliori in Europa. Un risultato che il gruppo intende consolidare.

La leva decisiva è tecnologica. Il piano dovrebbe accelerare la transizione verso un’infrastruttura IT completamente cloud, con la piattaforma Isytech destinata a sostituire i sistemi di core banking tradizionali, semplificando l’architettura e riducendo i costi operativi. Su questa base potrà girare a pieno regime anche Isybank, la banca digitale nativa cloud già sviluppata nel precedente ciclo di piano.

Il piano non sarà solo numeri. Nel periodo 2023-2027 Intesa ha già destinato 1,5 miliardi di euro a progetti contro le diseguaglianze. Messina continua a legare crescita e coesione sociale come sfide strutturali per l’Europa e per l’Italia, rafforzando un posizionamento reputazionale che pesa anche nei confronti degli investitori istituzionali.

Carlo V e il cambio del potere

Il piano 2026-2029 coincide con un passaggio politico-istituzionale cruciale. Rieletto nel febbraio 2025 per altri tre anni, Messina è entrato nel suo quinto mandato: da qui il soprannome di Carlo V. Ma è anche Carlo Magno, perché governa un impero bancario costruito nel tempo, pezzo dopo pezzo.

L’orizzonte temporale del piano incrocia l’uscita di scena di Gian Maria Gros-Pietro, classe 1941, presidente dal 2016, alla meta degli 85 anni. Dopo quasi vent’anni complessivi ai vertici del gruppo, il suo passo indietro appare fisiologico. È qui che prende forma il vero disegno di Messina: il superamento del modello classico di governance per approdare a una struttura più orizzontale, coordinata da un presidente operativo. Un ruolo che lo stesso Messina si prepara a interpretare dopo aver lasciato la guida esecutiva. Non un ritiro, ma una trasformazione del comando.

La prima linea: chi sale, chi scende

In questo schema, il nodo centrale è la prima linea manageriale. Corcos è oggi il dirigente con il profilo più coerente con il nuovo baricentro reddituale della banca ed è considerato nei palazzi finanziari il candidato naturale alla guida operativa. Accanto a lui restano due figure di fiducia di Carlo Magno. Stefano Barrese, storico fedelissimo e per anni indicato come possibile delfino, paga la collocazione in un perimetro – la Banca dei Territori – più maturo e meno redditizio. Raffaello Ruggieri resta invece l’uomo delle partite delicate, dei dossier complessi, della stabilità creditizia.

Febbraio, una linea di confine

La presentazione del piano industriale 2026-2029 segnerà dunque una linea di confine. Tra il ciclo dei tassi alti e una nuova normalità. Tra una banca che ha beneficiato del contesto e una che vuole dimostrare di saper crescere anche controvento. E tra un ceo che prepara l’uscita e un presidente operativo che si prepara a entrare. Carlo V per mandato, Carlo Magno per ambizione.