Graglia, la Regione sostiene la formazione dei pompieri volontari

"Confermare e assicurare il sostegno della Regione per il potenziamento del sistema formativo del personale volontario in ingresso e in servizio presso i distaccamenti volontari dei vigili del fuoco". Questo l'obiettivo, spiega il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, dell'incontro che ha avuto con il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Cuneo, Calogero Daidone. Si tratta di un progetto biennale, finanziato dalla Regione con 200mila euro, di cui 60mila per le province di Cuneo, Asti ed Alessandria. La finalità, precisa Graglia, è "di favorire il ricambio generazionale e l'inserimento di nuovi operatori volontari mediante specifici corsi di ingresso". Per ciascun corso sono previste 160 ore di formazione, per un massimo di 24 partecipanti. "In questo modo si rafforza la professionalizzazione e la formazione continua del personale volontario in servizio - sottolinea Graglia - tramite corsi tecnici specialistici, dove per ciascun corso sono previste 36 ore di formazione, fino a un massimo di 16 partecipanti, nonché per garantire l'equità territoriale e la sostenibilità logistica, attraverso un'articolazione organizzativa su base distrettuale". "Inoltre - conclude Graglia - voglio ringraziare i vigili del fuoco per il loro operato professionale e attento, svolto tutto l'anno, in ambiti e con compiti diversificati ma sempre indispensabili per la tutela e la sicurezza del territorio e dei cittadini".