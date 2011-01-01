CORTOCIRCUITO

Paura della firma e memoria corta. Corte dei Conti, ok alla riforma

La legge approvata oggi dal Senato limita i risarcimenti, introduce il silenzio-assenso e riduce l'amministrazione difensiva. Misure nate nella stagione riformista della sinistra che oggi Pd e M5s contestano, mentre il centrodestra le porta a casa

La riforma della Corte dei Conti è legge. E, come accade per la separazione delle carriere nella giustizia penale, il copione politico si ripete: una battaglia della sinistra diventa terreno di scontro, con l’opposizione oggi schierata contro un impianto che affonda le radici proprio in quella stagione riformista.

Il via libera definitivo è arrivato dal Senato con 93 voti favorevoli, 51 contrari e 5 astenuti al disegno di legge di Tommaso Foti, all’epoca capogruppo di Fratelli d’Italia a Montecitorio, approvato in prima lettura dalla Camera lo scorso aprile. Una corsa contro il tempo per la maggioranza di centrodestra, che ha voluto chiudere l’iter prima del 31 dicembre, data di scadenza dello “scudo erariale” introdotto durante l’emergenza Covid. Scudo che ora viene superato e reso strutturale, attraverso nuovi meccanismi permanenti.

Cosa cambia davvero

Il cuore della riforma sta nella responsabilità erariale. Viene introdotto un tetto massimo ai risarcimenti: chi causa un danno alle casse pubbliche risponderà al massimo per il 30% del danno, oppure – se inferiore – per il doppio dello stipendio. Una scelta che ha fatto gridare allo scandalo le toghe contabili, ma che per i sostenitori mette fine a una stagione di richieste milionarie percepite come aleatorie e paralizzanti.

Altro punto chiave è il silenzio-assenso. Se la Corte non risponde entro 30 giorni a una richiesta di parere, l’atto si considera approvato e l’amministratore che firma è sollevato da responsabilità. Il principio viene esteso anche al controllo preventivo sugli atti politici e amministrativi: decorso il termine, scatta il via libera automatico.

Infine, viene fortemente ridimensionato il controllo concomitante, quello esercitato “in corsa” sui provvedimenti: resterà attivo solo se richiesto dall’amministrazione o dagli organi politici. Una scelta coerente con quanto già deciso per il Pnrr, ma che secondo i critici riduce drasticamente la capacità di intervento della Corte.

La politica si divide (e si ribalta)

A esultare è soprattutto Forza Italia, che parla di amministrazioni “bloccate dalla paura della firma” e di una riforma necessaria per sbloccare investimenti e opere. Per la maggioranza, l’obiettivo è uno solo: velocizzare le decisioni e restituire serenità a sindaci, dirigenti e funzionari.

Durissima, invece, l’opposizione. Il Partito Democratico denuncia una “de-responsabilizzazione degli amministratori” e una “demolizione dei controlli sul potere”. “Il vero motivo è togliersi il fastidio delle interlocuzioni istituzionali e il controllo sull’agire del governo. Questo perché il controllo sull’agire dell’esecutivo è considerato un fastidio, usando strumentalmente il ruolo dei sindaci e degli amministratori locali i cui veri problemi ancora una volta non vengono affrontati”. Ha attaccato intervenendo in Aula la vicepresidente dem del Senato, Anna Rossomando. Netta la bocciatura anche da parte di Andrea Giorgis, senatore torinese e capogruppo Pd in Commissione Affari Costituzionali: “Quali benefici deriveranno alla nostra pubblica amministrazione e ai cittadini, nel rendere più difficile perseguire gli illeciti erariali, compresi quelli già commessi e magari già accertati seppur non ancora in via definitiva? Nessun beneficio chiaramente: con questa riforma vi è solo il rischio di deresponsabilizzare e demotivare una pubblica amministrazione già oggi troppo poco valorizzata, e di impoverire le casse dello Stato”.

Il Movimento 5 Stelle parla apertamente di “vendetta politica” contro la magistratura contabile, mentre Alleanza Verdi e Sinistra vede nella riforma un ulteriore tassello dopo l’abrogazione dell’abuso d’ufficio per indebolire i presìdi di legalità.

In mezzo, la scelta di Italia Viva, che si astiene. Il senatore Ivan Scalfarotto riconosce l’“intuizione” del provvedimento, ma ne critica l’attuazione: senza più risorse e strumenti alla Corte, il rischio è una riforma monca.

Il paradosso della sinistra

Qui sta il nodo politico più interessante. Perché la riforma della Corte dei Conti – come la separazione delle carriere – nasce nella cultura riformista della sinistra degli anni Novanta. A ricordarlo è stato Franco Bassanini, ex ministro della Pubblica amministrazione nei governi Prodi e Amato, protagonista di quella stagione. “La riforma è imposta da ragioni oggettive”, ha spiegato in una recente intervista al Foglio, richiamando anche la giurisprudenza della Corte costituzionale. Non basta la legalità formale, dice: serve valutare anche il risultato, la qualità dei servizi resi a cittadini e imprese. È il nocciolo della sentenza 132/2024, che sul periodo Covid ha limitato la responsabilità contabile ai soli casi di dolo, ma soprattutto ha messo nero su bianco il problema dell’“amministrazione difensiva”.

Il famoso “rifiuto della firma”: dirigenti e funzionari che, davanti a norme complesse e interpretazioni incerte, preferiscono non decidere per non rischiare. Un danno enorme per il paese. “Per questo – sostiene Bassanini – la riforma va nella giusta direzione”. Non mancano i riferimenti all’attualità, dal Ponte sullo Stretto al caso Milano: la Corte deve controllare la legittimità, non sostituirsi al decisore politico valutando il merito delle scelte. Quelle spettano a governo e Parlamento, che ne rispondono agli elettori.

Perfettibile, ma non un’eresia

Secondo Bassanini servirebbe rafforzare la Corte, aprirla a competenze economiche e tecniche, sul modello del General Accounting Office americano o dell’Audit Office inglese. Ma il giudizio di fondo resta: tipizzare meglio dolo e colpa grave, dare certezze agli amministratori e ai giudici, superare una stagione di paura. Ecco perché la riforma divide così tanto. Per alcuni è un colpo ai controlli; per altri, un necessario riequilibrio dei poteri. Di certo, segna un altro paradosso politico: la sinistra che si oppone a riforme nate nella propria tradizione, mentre il centrodestra le porta a casa rivendicando efficienza e decisionismo. Come per la separazione delle carriere, la storia torna a bussare. E chiede conto di una memoria politica che, a sinistra, sembra sempre più corta.