Revocata la misura cautelare all'ex sindaco di Macugnaga

E' stata revocata la misura cautelare del divieto di dimora a Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola) a carico dell'ex sindaco Alessandro Bonacci, di 84 anni, arrestato a inizio maggio con l'accusa di frode processuale e depistaggio e falso materiale in atto pubblico. La vicenda riguarda una presunta falsa ordinanza prodotta a posteriori per giustificare dinanzi alla procura di Verbania quanto da lui fatto nell'ambito di un altro procedimento penale nel quale era indagato per la violazione delle norme urbanistiche e ambientali. Ora Bonacci è libero, in attesa dell'udienza preliminare in calendario il 10 febbraio prossimo. Bonacci ha trascorso più di due mesi ai domiciliari. Dopo le dimissioni del Consiglio comunale e la nomina del commissario prefettizio, la misura cautelare era stata attenuata nel divieto di dimora nel comune di cui era stato primo cittadino.