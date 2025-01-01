Prato Nevoso e Artesina invase dagli sciatori, viabilità in tilt

Troppo traffico sulle strade dello sci nel weekend dopo il Natale: a Prato Nevoso e Artesina, popolari località montane del Cuneese, la Provincia di Cuneo e il Comune di Frabosa Sottana hanno disposto la regolamentazione della strada provinciale 237 che conduce agli impianti di risalita. Sarà consentito procedere verso Prato Nevoso e Artesina solo in presenza di deflusso da monte, al fine di evitare congestioni e garantire condizioni di sicurezza per gli utenti della strada. Un presidio dalla polizia municipale garantirà il controllo e la regolamentazione del traffico. Le autorità invitano gli automobilisti alla massima collaborazione, a rispettare la segnaletica e le indicazioni del personale presente sul posto, nonché a pianificare gli spostamenti tenendo conto delle limitazioni in atto.