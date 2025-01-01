Valanga in Val di Susa, "al momento nessuna persona coinvolta"

Nessuno sciatore è stato al momento trovato durante le ricerche scattate a Claviere, in alta Val di Susa, dopo la caduta di una valanga. Lo confermano le stesse fonti dei soccorritori che in un primo momento avevano ipotizzato la presenza di due persone sotto la neve. Era stato un testimone a riferire ai soccorritori di aver visto alcune persone coinvolte, facendo scattare le ricerche, che al momento hanno dato però esito negativo. La valanga si è staccata n un tratto di fuori pista.