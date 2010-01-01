ALTA TENSIONE

Rete pro Hamas in Piemonte, spuntano l'imam di Torino e una storica militante No Tav

Dagli atti dell'inchiesta della Dda di Genova risulta che Ali Mahmoud El Shobky raccoglieva soldi per il gruppo terroristico anche sotto la Mole. Contatti, viaggi e un fiume di denaro. Montaruli (FdI): "Le carte gettano ombre inquietanti su Shahin, ora deve essere espulso"

Un reticolo di relazioni, contatti frequenti, contanti che viaggiano sottotraccia e una linea sottile – secondo gli inquirenti – tra solidarietà e finanziamento del terrorismo. È questo lo sfondo dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova che ha portato a nove misure cautelari e al sequestro di sette milioni di euro, ritenuti destinati ad Hamas attraverso una rete di associazioni attive anche in Piemonte.

Tra i nomi che emergono dagli atti ci sono volti noti del fronte pro-Palestina, figure storiche dell’attivismo e personaggi finiti negli ultimi mesi al centro delle cronache giudiziarie e politiche torinesi.

Il “gestore” dei soldi

Per la Procura, il perno piemontese della raccolta fondi sarebbe Ali Mahmoud El Shobky, 56 anni, residente a Torino. È lui – secondo gli investigatori – il referente della gestione del denaro, soprattutto contante, che dal Piemonte prendeva la strada di Mohammed Hannoun, presidente dell’associazione Palestinesi d’Italia.

Hannoun è finito in carcere con altri otto indagati: l’accusa è di aver drenato circa il 70% delle somme raccolte per la popolazione palestinese verso associazioni che, secondo il governo israeliano e recepito dall’inchiesta del Gico della Guardia di Finanza e della Digos, sarebbero meri prestanome di Hamas. L’ordinanza dà per acquisita questa ricostruzione e si limita ad attestare i rapporti con esponenti dell’organizzazione – indicata come terroristica – di alcuni indagati, Hannoun compreso.

Angela Lano, “macchina della propaganda”

È proprio Hannoun, secondo gli inquirenti, ad aver stipendiato Angela Lano, 62 anni, oggi indagata al pari di El Shobky. Le perquisizioni scattate nei loro confronti hanno portato al sequestro di telefonini, computer e denaro contante.

Giornalista, orientalista e fondatrice dell’agenzia di stampa InfoPal, Lano viene descritta dagli investigatori come la responsabile della propaganda di Hamas in Italia. Storica attivista No Tav e studiosa del mondo arabo, è figura di lungo corso nell’area della solidarietà con la Palestina. Nel 2010 partecipò alla flotilla “8000 Freedom for prisoners. Freedom for Gaza”, il convoglio umanitario assaltato dalla Marina militare israeliana: un episodio che all’epoca ebbe vasta eco internazionale.

Nell’inchiesta genovese, il suo nome compare ora per concorso e partecipazione in associazione con finalità terroristica. Nella sua abitazione di Sant’Ambrogio, la Digos ha sequestrato anche bandiere con simboli di Hamas.

Shahin centrale nei contatti

Diversa, ma tutt’altro che marginale, la posizione di Mohamed Shahin, imam della moschea di via Saluzzo a Torino. Shahin non risulta indagato nell’inchiesta, ma dagli atti emergono contatti frequenti con diversi arrestati e un ruolo attivo nella movimentazione di denaro.

In una intercettazione, Shahin sembra raccogliere contanti per organizzazioni finite sotto la lente degli inquirenti. In un’altra conversazione, risalente al luglio scorso, appare addirittura più informato di El Shobky sulla destinazione finale dei soldi. È in questo contesto che Yaser Elasaly – uno dei nove arrestati – lo invita esplicitamente al silenzio: “El Shobky non sa niente, sa che prendiamo la amana – i soldi – e la consegniamo agli sfollati e ai bisognosi”. Una frase riportata nelle oltre 300 pagine dell’ordinanza cautelare e destinata a pesare, secondo più fonti, sulla decisione ancora pendente circa l’espulsione dell’imam verso il suo Paese d’origine, l’Egitto. Shahin era stato trattenuto nel Cpr di Caltanissetta, poi rilasciato dalla Corte d’appello, ma resta destinatario di un decreto di espulsione del Viminale.

Le intercettazioni e i viaggi

Gli atti ricostruiscono una fitta trama di conversazioni. Il 6 febbraio 2024 Dawoud Ra’Ed Hussny, noto come Abu Falastine – anche lui arrestato – parla con Shahin della “Cupola d’oro” e di un appuntamento per aprire un conto corrente dedicato a una nuova associazione, ritenuta uno dei canali di raccolta fondi destinati ad Hamas, insieme all’Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese.

Il 14 ottobre 2024, secondo l’ordinanza, Shahin ed El Shobky avrebbero dovuto viaggiare insieme, passando da Milano al consolato, per poi recarsi da Yaser Elasaly a ritirare una somma in contanti. In successive conversazioni del 21 e 29 ottobre, si parla dell’invio di denaro tramite le mogli di due connazionali di Elasaly. In una telefonata con Abu Falastine, lo stesso Elasaly torna a citare Shahin, discutendo di quanto denaro sia effettivamente arrivato a Gaza.

Montaruli: “Espellere Shahin”

Le indagini hanno immediatamente riacceso lo scontro politico. Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, annuncia un esposto in Procura: “L’imam Shahin deve essere espulso. Le motivazioni dell’ordinanza della Corte d’appello presentavano già lacune, oggi totalmente superate alla luce di ulteriori elementi”.

Secondo la parlamentare torinese, l’intercettazione contenuta negli atti dell’inchiesta genovese “getta ombre inquietanti” e rafforza le ragioni dell’espulsione, anche sotto il profilo penale. Nel mirino finiscono il ruolo di guida della moschea di via Saluzzo, i rapporti con i soggetti indagati e, in particolare, con Hannoun, indicato come il perno della rete di finanziamenti ad Hamas.

“Chi invocava attività di beneficenza a sostegno della liberazione di Shahin – conclude – non potrà più farlo. Ora vogliamo i nomi di coloro che hanno effettuato bonifici alle associazioni coinvolte e un chiarimento sul ruolo della moschea nella rete di finanziamenti partita dall’Italia”.