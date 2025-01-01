A Torino studente palestinese che il Portogallo non è riuscito a far uscire da Gaza

È stato ammesso all'Università di Torino Tarek Al-Farra, lo studente palestinese che avrebbe dovuto studiare a Lisbona, ma le autorità portoghesi non sono riuscite a far uscire da Gaza. Da mesi la storia di Tarek Al-Farra era sui giornali portoghesi e il suo caso aveva anche motivato manifestazioni di protesta e solidarietà nel mondo universitario portoghese. Lo scorso luglio, lo studente di 23 anni aveva saputo di essere stato ammesso al master in Studi inglesi e nordamericani presso la Universidade Nova di Lisbona. Il ragazzo ha pagato 1.800 euro come anticipo sulle tasse universitarie, ma viveva in un accampamento profughi a Khan Younis, nella Striscia di Gaza, e aveva bisogno di un visto per uscire dalla regione in piena guerra. Le autorità portoghesi, però, gli hanno comunicato che aveva solo una settimana per raggiungere la loro sede consolare di Ramallah, in Giordania, e richiedere il visto. Missione impossibile per Tarek Al-Farra, che non poteva naturalmente abbandonare Gaza. "Mentre il Portogallo esitava, l'Italia avanzava", scrive ora Cnn Portugal, che ha raccontato la sua storia. Attraverso il programma IUPALS - Italian Universities for Palestinian Students, integrato nei cosiddetti "corridoi universitari", il governo italiano ha assicurato il ritiro di Tarek e di suo fratello, Fares Al-Farra, coprendo integralmente tutti i costi e assegnando loro due borse di studio. Tarek è già a Torino, dove studia Diritto comparato nell'economia, mentre suo fratello Fares studia Scienze politiche all'Università di Bari. Al canale televisivo portoghese, l'Ambasciata italiana a Lisbona ha confermato che sono oltre 100 gli studenti e ricercatori palestinesi già accolti attraverso questi corridoi universitari e che circa 1.350 palestinesi sono stati trasferiti in Italia per motivi medici e di ricongiungimento familiare dall'inizio del conflitto. L'Università di Lisbona ha confermato a sua volta che la mobilitazione della comunità accademica non è bastata a condurre lo studente in Portogallo e dichiara che rimborserà i 1.800 euro di tasse universitarie già versate.