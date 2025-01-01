Intesa Sanpaolo, due nomine al vertice del gruppo

Il consiglio d'amministrazione di Intesa Sanpaolo ha deliberato due avvicendamenti al vertice del gruppo guidato da Carlo Messina. Dall'1 gennaio 2026 la responsabilità dell'area di governo chief compliance officer viene affidata a Francesca Nieddu, mentre a Mauro Senati viene affidata l'area di governo chief risk officer. Le due nomine rappresentano la conferma della capacità di Intesa Sanpaolo di "valorizzare i migliori talenti manageriali puntando sulle risorse interne per il ricambio generazionale", si legge in una nota. Davide Alfonsi, già chief risk officer, e Piero Boccassino, già chief compliance officer, continueranno a mettere a disposizione le loro competenze e professionalità in qualità di senior advisor a diretto riporto del consigliere delegato e ceo Carlo Messina. "Ringrazio di cuore Davide Alfonsi e Piero Boccassino: nel corso di lunghi anni in posizioni chiave hanno assicurato al nostro gruppo un significativo contributo alla crescita della solidità e alla posizione di leadership europea", afferma Carlo Messina. "Auguro buon lavoro - aggiunge - a Francesca Nieddu e a Mauro Senati. Sono soddisfatto che, anche per due posizioni di vertice così cruciali, abbiamo potuto individuare all'interno della nostra organizzazione le migliori risorse. Questo è il risultato di politiche per la crescita delle persone e per il riconoscimento del merito che Intesa Sanpaolo conduce da diversi anni, di cui sono particolarmente orgoglioso".