Damilano incorpora la società Morra, rafforza presenza Horeca

Damilano Gruppo Spa incorpora la Società Morra srl, una delle aziende piemontesi leader nella distribuzione di bevande, attiva nel canale Horeca (Hotellerie, Restaurant, Café/Catering). L'operazione completa il ruolo di Damilano come holding attiva nei settori delle acque minerali, del vino e della ristorazione, rafforzandone la presenza nella distribuzione. Si legge in una nota. Grazie all'acquisizione, il Gruppo -si legge ancora- prevede di chiudere l'anno in corso con un volume d'affari di circa 120 milioni di euro. L'operazione rientra nel percorso di sviluppo industriale del Gruppo e ne conferma la strategia di crescita e rafforzamento nei mercati di riferimento. Allo stesso tempo, rappresenta un primo segnale di interesse verso potenziali future acquisizioni nei settori delle acque minerali, del vino e della distribuzione.