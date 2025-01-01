Damilano incorpora la società Morra, rafforza presenza Horeca

10:50 Lunedì 29 Dicembre 2025

Damilano Gruppo Spa incorpora la Società Morra srl, una delle aziende piemontesi leader nella distribuzione di bevande, attiva nel canale Horeca (Hotellerie, Restaurant, Café/Catering). L'operazione completa il ruolo di Damilano come holding attiva nei settori delle acque minerali, del vino e della ristorazione, rafforzandone la presenza nella distribuzione. Si legge in una nota. Grazie all'acquisizione, il Gruppo -si legge ancora- prevede di chiudere l'anno in corso con un volume d'affari di circa 120 milioni di euro. L'operazione rientra nel percorso di sviluppo industriale del Gruppo e ne conferma la strategia di crescita e rafforzamento nei mercati di riferimento. Allo stesso tempo, rappresenta un primo segnale di interesse verso potenziali future acquisizioni nei settori delle acque minerali, del vino e della distribuzione. 

