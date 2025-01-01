Torino per Gaza, "attacco repressivo l'inchiesta sui fondi ad Hamas"

Il Coordinamento Torino per Gaza denuncia, in una nota diffusa sui social, quello che definisce un "attacco repressivo" le misure cautelari per nove persone, tra cui il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia Mohammad Hannoun, nell'ambito di un'inchiesta su presunti finanziamenti ad Hamas coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova. Nel comunicato diffuso dal Coordinamento, di cui fa parte il centro sociale Askatasuna, si sostiene che si tratterebbe di un'azione volta a "reprimere, incarcerare e zittire chiunque metta in luce le ingiustizie più eclatanti del nostro tempo e alzi la voce per la Palestina". La nota fa riferimento anche alla perquisizione dell'abitazione nel Torinese della giornalista Angela Lano, direttrice dell'agenzia di stampa InfoPal e attivista No Tav, che per gli inquirenti è ritenuta responsabile della propaganda di Hamas in Italia. "Un ennesimo attacco, questa volta nei confronti di associazioni palestinesi in Italia, che dimostra l'asservimento più totale del governo italiano rispetto ai dettami che provengono da Israele e dagli Stati Uniti", aggiungono da Torino per Gaza. Secondo il Coordinamento, quanto accaduto va inserito in "una cornice autoritaria sempre più preoccupante", in cui "basta una semplice dichiarazione del governo israeliano per costruire un impianto accusatorio la cui volontà è squisitamente politica". Torino per Gaza sottolinea che "chiunque tenti di organizzare forme di sostegno o di solidarietà popolare dal basso può essere accusato di terrorismo". Il Coordinamento collega inoltre l'inchiesta alle mobilitazioni degli ultimi mesi contro la guerra, affermando che si tratterebbe di "un primo assaggio di una vendetta" per le manifestazioni di massa dell'autunno e ribadendo che "non dobbiamo e non possiamo smettere di mobilitarci contro la falsa pace in Palestina".