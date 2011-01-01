Cirio inaugura l'autostrada Asti-Cuneo, "un giorno storico"

"E' una giornata storica. Finalmente l'autostrada Asti-Cuneo è interamente percorribile". A dirlo è un emozionato presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, in un improvvisato discorso sul viadotto Tanaro, nel tratto appena aperto tra Alba Ovest e Cherasco. L'apertura definitiva al traffico avverrà domani 30 dicembre. L'opera è stata completata dopo 34 anni di attese e 25 di cantieri. Il tratto appena concluso sarà percorribile su un'unica corsia di marcia fino al termine dei lavori che avverrà ad aprile, e fino ad allora, sarà gratuito. "E' una giornata storica per il Piemonte - ha sottolineato Cirio - e per questo pezzo del Piemonte, le province di Asti e di Cuneo. Siamo in una delle parti più produttive d'Europa a livello di Pil, di aziende e di occupazione. Una giornata storica anche nella mia vita personale perché ho iniziato a fare politica nel 1994 partecipando a una manifestazione per l'Asti-Cuneo. Naturalmente ho potuto occuparmene soltanto da quando governo il Piemonte, prima ho potuto fare il tifoso insieme ai sindaci, al territorio, per richiamare l'attenzione sulla necessità di quest'opera, ma purtroppo abbiamo aspettato tanti anno inutilmente". Il presidente della Regione Piemonte ha ricordato "la fotografia scattata qui nel 2019 con la Giunta, simbolo dell'attenzione che avremmo dovuto mettere per completare le cose, compreso il grattacielo, oggi sede della Regione, che era l'Asti-Cuneo di Torino, ferma nel tempo. Non è una festa, non c'è la banda ne' i fuochi d'artificio, anzi ho chiesto scusa alle imprese e ai cittadini". Cirio ha sottolineato che il risparmio di tempo stimato da Alba a Cuneo sarà di 20-25 minuti e ne beneficeranno anche i turisti. "Siamo nel cuore economico e produttivo non solo del Piemonte, ma anche del Pil nazionale ed europeo. Non dimentichiamo che a pochi chilometri da noi c'è la Ferrero, ma anche tante aziende importanti che lavorano per la Ferrero e da oggi avranno la possibilità di competere con i loro concorrenti internazionali senza la penalizzazione del trasporto. Già vincevano allora e oggi con un trasporto efficiente potranno essere ancora più performanti" ha concluso il governatore del Piemonte.