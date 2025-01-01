Rixi, completamento dell'Asti-Cuneo chiude una ferita lunga trent'anni

"Si tratta di una svolta storica. Il completamento dell'Asti-Cuneo chiude una ferita infrastrutturale durata oltre trent'anni e restituisce piena continuità a un territorio produttivo strategico per il Paese. In termini economici significa collegare stabilmente il territorio ai porti liguri e ai principali corridoi europei, con effetti diretti e misurabili su competitività, logistica, turismo e occupazione". Lo ha detto il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi a margine dell'inaugurazione della tratta autostradale. "È la fine dell'isolamento della Granda. Con investimenti complessivi che sfiorano i 36 miliardi di euro e con nodi strategici come il Terzo Valico e la Torino-Lione che entrano nella loro fase decisiva, il Piemonte è oggi al centro di una strategia infrastrutturale nazionale, fortemente voluta e coordinata dal ministro Matteo Salvini" ha detto Rixi.