Piemonte, 41 nuove aree attrezzate per sosta camper

In Piemonte nasceranno o saranno rinnovate 41 aree di sosta per camper, destinate ad aumentare e ammodernare i servizi dedicati a questo importante segmento turistico. Lo annuncia l'assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni. "L'arrivo di 1,8 milioni di euro di fondi nazionali del Funt, per i quali ringrazio il Ministro del Turismo Daniela Santanché - spiega - ha consentito lo scorrimento della graduatoria regionale e permesso l'accesso al finanziamento di 41 progetti già giudicati idonei e attualmente in lista d'attesa. Salgono così a 109 le aree attrezzate per camper nuove o riqualificate su tutto il territorio regionale grazie all'intervento dell'assessorato al Turismo". Il bando concede a Comuni, Province e Città Metropolitana di Torino, Unioni di Comuni un contributo a fondo perduto pari al 80% della spesa ammissibile fino ad un massimo di 60mila euro per la realizzazione di nuove aree e di 30mila euro per la riqualificazione o miglioramento di quelle esistenti. L'importo minimo dei progetti richiesto era di 5mila euro per le riqualificazioni, di 10mila per le aree di nuova realizzazione. Con i contributi regionali possono essere realizzate opere edili, impianti e allacci, arredi e attrezzature. Non sono invece finanziabili l'acquisto ex novo delle aree interessate né le spese per la promozione e pubblicizzazione della struttura. Prima per numero di progetti è Cuneo con 14 interventi; seguono Torino con 9, Alessandria con 7, Asti con 6, Biella con 2, Verbano-Cusio-Ossola con 2, Vercelli con 1. "Andiamo a rafforzare la capacità attrattiva di tutte le aree-prodotto della nostra regione: le colline Unesco di Langhe, Roero e Monferrato come la montagna, la pianura come le Valli Ossolane. È lo specchio della qualità progettuale dei nostri Comuni ed enti locali, che dimostrano così dinamismo e la volontà di partecipare sempre più alla straordinaria avventura dello sviluppo che unisce turismo, agroalimentare, natura, sport e outdoor" dice Bongioanni.