Inps, da gennaio operativo nuovo portale lavoro occasionale

L'Inps comunica che da gennaio 2026, sarà operativo il nuovo Portale delle Prestazioni di lavoro occasionale, con sezioni rinnovate dedicate ai prestatori e agli intermediari del Libretto Famiglia. I lavoratori che intendono svolgere prestazioni di lavoro occasionale tramite Libretto Famiglia o Contratto di Prestazione Occasionale devono registrarsi preventivamente sul portale Inps, indicando le informazioni necessarie alla gestione del rapporto di lavoro e al pagamento del compenso. Ricorda una nota dell'Inps. L'accesso al Portale delle Prestazioni di lavoro occasionale avverrà tramite il sito www.inps.it, utilizzando le credenziali digitali (SPID, CIE, CNS o eIDAS). All'interno dell'area tematica sarà disponibile anche un manuale utente aggiornato, con istruzioni operative per prestatori e intermediari. Il nuovo portale consentirà anche agli intermediari abilitati - consulenti del lavoro, commercialisti e patronati - di operare sia per conto degli utilizzatori del Libretto Famiglia sia dei prestatori, nel rispetto delle deleghe conferite. Gli intermediari potranno accedere alle nuove funzionalità attraverso profili dedicati, semplificando le operazioni di registrazione e gestione degli adempimenti informativi previsti dalla normativa.