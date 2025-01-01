ODISSEA NELL'OSPIZIO

"Da Cirio annunci, ma niente soldi". Senza fondi, Rsa alla canna del gas

Dei 18 milioni promessi le strutture non hanno ancora visto il becco d'un quattrino. Proprietari e gestori lanciano l'allarme e a farne le spese saranno gli ospiti e loro famiglie. I problemi con le Asl. Ultimatum alla Regione Piemonte: "Intervenite subito".

«Nonostante gli impegni assunti formalmente da lei e dalla Giunta regionale attraverso i recenti comunicati stampa, ad oggi le Rsa piemontesi non hanno ricevuto alcuna erogazione dei fondi previsti». Non è certo un biglietto d’auguri quello appena inviato dalle associazioni di rappresentanza delle strutture assistenziali al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e agli assessori alla Sanità, Federico Riboldi, e al Welfare, Maurizio Marrone.

Dopo mesi di trattative e l’annuncio ufficiale della misura Protezione sociale per l’anno 2025, con uno stanziamento di circa 18 milioni di euro, dalle Rsa piemontesi arriva una denuncia pesantissima di «uno stallo burocratico inaccettabile», dal momento che, ad oggi, nelle loro casse non è arrivato un solo euro.

Stallo delle Asl e allarme Rsa

«Risorse indispensabili per la sostenibilità economica delle strutture, già duramente colpite dall’incremento dei costi gestionali e, in particolare, dagli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del personale, sottoscritti con senso di responsabilità ma oggi insostenibili senza il supporto pubblico promesso», spiega Michele Colaci, coordinatore del tavolo interassociativo che riunisce le principali sigle dei proprietari e dei gestori delle Rsa.

«Siamo venuti a conoscenza di persistenti criticità interpretative e difficoltà tecniche nella messa a terra del provvedimento da parte delle singole Asl – prosegue Colaci – ma tali ritardi non sono più tollerabili. L’incertezza finanziaria sta spingendo il settore verso un punto di non ritorno».

Proprietari e gestori si dicono «profondamente preoccupati e delusi» e ricordano come «il comunicato stampa del presidente Cirio aveva acceso una speranza concreta per la sopravvivenza delle nostre strutture, ma le promesse non si sono trasformate in fatti».

“Il tempo è scaduto”

Colaci, a nome della categoria, rimarca come «le aziende non possano attendere i tempi di una burocrazia che non comunica con la realtà. Questi fondi non sono un bonus, ma ossigeno vitale per coprire gli aumenti legati ai rinnovi contrattuali, un atto dovuto verso i nostri lavoratori».

Poi la prefigurazione di uno scenario dalle ricadute potenzialmente gravissime sugli ospiti delle strutture e sulle loro famiglie, oltre che sul fronte occupazionale: «Se la Regione non manterrà immediatamente gli impegni presi, le strutture non saranno fisicamente in grado di far fronte agli oneri previsti. Questo ci costringerà, nostro malgrado, ad applicare la clausola di salvaguardia, con conseguenze pesantissime per tutto il sistema».

Da qui la richiesta, ferma e urgente, di «un intervento immediato e risolutivo. Non possiamo accettare che la protezione sociale dei nostri anziani e la dignità salariale dei lavoratori restino incagliate in problemi di interpretazione tra uffici regionali e aziende sanitarie. La politica deve dare seguito agli impegni presi: il tempo è scaduto».