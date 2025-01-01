Confindustria Cuneo, danno da 325 milioni da ritardi A33

Mettendo insieme le due componenti, economica e ambientale. il danno complessivo del ritardo dell'autostrada Asti-Cuneo può superare i 325 milioni di euro. E' la stima di Confindustria Piemonte che parla di "un danno complessivo di dimensioni tali da risultare dello stesso ordine di grandezza del costo di realizzazione della tratta appena completata". "Confindustria Cuneo segue da sempre con attenzione il tema della Asti-Cuneo - commenta il Presidente, Mariano Costamagna - come dimostra la battaglia avviata e portata avanti per tutto il suo mandato dal past president, Franco Biraghi, antesignano di questa lotta. Lo abbiamo fatto perché per un territorio manifatturiero e orientato all'export come il nostro le infrastrutture sono una condizione essenziale. I ritardi non sono stati neutri: hanno avuto un costo reale per le imprese, per i cittadini e per l'ambiente". "Questa inaugurazione - aggiunge il direttore generale Giuliana Cirio - è anche l'occasione per riflettere, con dati prudenziali ma concreti, sugli effetti che il mancato completamento di un'infrastruttura strategica produce sull'economia reale e sulla sostenibilità. È una lezione importante per il futuro, per programmare e realizzare le opere nei tempi previsti, a tutela delle imprese, del valore che generano e dell'intero tessuto economico e sociale che alimentano".