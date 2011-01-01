ECONOMIA DOMESTICA

Confartigianato Torino nel caos: De Santis rieletto, rivolta interna

Contestata da un gruppo di associati la riconferma dello storico presidente. Sarebbe il suo quinto mandato. L'ispettore inviato da Roma: "Azzerare". Si attende che la presidenza nazionale si pronunci a inizio 2026. Nuove elezioni o scissione

Subbuglio in Confartigianato Torino. Il terremoto che potrebbe portare a una sorta di scissione è stato scatenato dalla riconferma di Dino De Santis alla presidenza per il triennio 2025-28. Il suo quinto Subbuglio in Confartigianato Torino. Il terremoto che potrebbe portare a una sorta di scissione è stato scatenato dalla riconferma di Dino De Santis alla presidenza per il triennio 2025-28. Il suo è il quinto mandato, che potrebbe portarlo alla guida dell’associazione di categoria per diciannove anni di fila. A contestare i modi della rielezione è stato un gruppo di associati che ha ottenuto l’invio di un ispettore da Roma. Per la presidenza dell’associazione di categoria, a livello nazionale, era tutto da rifare nel 2026, ma il consiglio direttivo ha ignorato le indicazioni. Il nuovo anno per gli artigiani inizierà nel segno delle lotte intestine.

Il caso

È il 27 dicembre quando, intorno alle 10.30 del mattino, viene diramata da Confartigianato Torino la nota ufficiale che annuncia la conferma di De Santis alla presidenza dell’associazione. Poche righe in cui viene spiegato che l’elezione è arrivata al termine di un’assemblea alla presenza del nuovo consiglio direttivo. Oltre al presidente, sono stati nominati anche i due vicepresidenti Claudio Rizzolo (vicario) e Sebastiano Dutto, oltre a due componenti della giunta esecutiva del consiglio direttivo: Marco Negro e Sabrina Cariola.

Una comunicazione che piomba sulla testa delle oltre 3mila aziende artigiane associate in modo inatteso, perché quest’anno non si sarebbe dovuto procedere ad alcuna elezione. A stabilirlo era stato un ispettore inviato dalla presidenza nazionale dopo le “formali rimostranze” sollevate da un gruppo di associati guidati da Stefano Vanzini, presidente degli Edili di Confartigianato Torino.

Cosa viene contestato

Quelli che vengono contestati a De Santis sono i tempi e i modi che hanno portato alla sua rielezione. «Nel periodo prima di Natale, in un consiglio direttivo dei nuovi eletti, convocato con modalità che riteniamo quantomeno opache, è stato riconfermato per la quinta volta – spiega Vanzini –. Tale riconferma, così come la precedente del 2021, è avvenuta in violazione delle norme statutarie e, in questa tornata elettorale, in modo ancora più grave e manifesto».

Una tesi che sarebbe confermata da quanto riscontrato dall’ispettore inviato dalla presidenza nazionale di Confartigianato, il quale, al termine della sua ispezione, avrebbe chiesto di azzerare tutte le elezioni, in quanto invalide e illegittime; di procedere a nuove elezioni all’inizio del 2026; e di garantire la supervisione e la funzione di garanzia della presidenza nazionale e della Confederazione regionale del Piemonte.

Una valutazione che sarebbe stata fatta in modo informale nei giorni precedenti al consiglio direttivo che ha portato alla rielezione di De Santis, il quale, con questa conferma, arriva al suo quinto mandato da presidente, nonostante lo Statuto di Confartigianato preveda un massimo di tre mandati.

La “scissione”

A questo punto, in casa Confartigianato Torino il rischio è che si possa arrivare a una sorta di scissione. Nei primi giorni del nuovo anno dovrebbe arrivare un nuovo pronunciamento sui fatti accaduti da parte della presidenza nazionale dell’associazione. Secondo chi contesta l’elezione di De Santis, è verosimile che la conferma del presidente non venga riconosciuta. A quel punto le strade sono due: una ricomposizione tra le parti che porterebbe a una nuova tornata elettorale, oppure una sorta di scissione.

A doversene andare, però, sempre secondo Vanzini e gli associati che lo sostengono, dovrebbe essere la componente riconducibile a De Santis: «Qualora l’attuale dirigenza persistesse nel rifiuto di rispettare le indicazioni della Presidenza nazionale e le norme statutarie, riteniamo che tale comportamento la collochi di fatto fuori dal sistema Confartigianato, venendo meno ai presupposti minimi di appartenenza confederale – è la conclusione –. In tale scenario, il gruppo coordinato è pronto a continuare il proprio lavoro, mettendo a disposizione competenze, relazioni e impegno per costruire una nuova casa associativa per tutti coloro che intendano dare vita a una nuova Confartigianato Torino, fondata su legalità, trasparenza, partecipazione e reale rappresentanza degli artigiani». Il 2026 per gli artigiani torinesi inizierà con il botto.