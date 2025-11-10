ENTI LOCALI

Niente intesa, Calderoli strapazza le Regioni. La montagna partorisce un altro rinvio

Ennesima fumata nera alla Conferenza Unificata. E il ministro, sempre più indispettito, lancia un ultimatum al 13 gennaio, tra accuse di scarso impegno e commissioni tecniche a ranghi ridotti. Nella nuova classificazione in ballo i fondi per i Comuni

Altro giro, altra corsa. E soprattutto altro rinvio. Se già nei giorni scorsi avevamo raccontato di un’intesa in salita – con Roberto Calderoli costretto a concedere tempo supplementare alle Regioni incapaci di trovare una linea comune – la puntata di oggi conferma che il sentiero resta impervio e pieno di tornanti.

Nel corso dell’odierna seduta di Conferenza Unificata, le Regioni hanno infatti chiesto al ministro una ulteriore proroga sui criteri per la classificazione dei Comuni montani. Motivo? La Conferenza delle Regioni non ha ancora raggiunto un’intesa. Tradotto: nessuna proposta unitaria, nessuna sintesi politica, e quindi impossibile chiudere la partita.

Ultimatum “morbido”

Davanti all’ennesimo stallo, Calderoli ha scelto ancora una volta la strada del rinvio, fissando però quella che viene definita come scadenza definitiva al 13 gennaio. Un ultimatum morbido, ma pur sempre un ultimatum. “L’obiettivo – ribadisce il ministro in una nota – è quello di raggiungere un accordo unitario tra le Regioni, che verrà poi sottoposto anche a Province e Comuni”. La linea resta la stessa già illustrata nei precedenti incontri: ascolto degli enti territoriali, rispetto della legge 131 e della Costituzione, e soprattutto correzione degli “evidenti paradossi dell’elenco attuale”, quello che aveva escluso centinaia di Comuni considerati montani solo fino al giorno prima.

Il linguaggio è istituzionale, ma il messaggio politico è chiaro. Calderoli insiste sulla necessità di “serietà” e di una “leale collaborazione” tra gli enti in questa fase delicata. Perché dietro le formule di rito c’è una frattura tutt’altro che ricomposta. Il ministro lo dice senza troppi giri di parole: “Purtroppo ci sono alcune Regioni che si dicono pubblicamente contrarie ai criteri stabiliti dai sei esperti ma non partecipano nemmeno ai lavori della commissione tecnica, compromettendo il lavoro di tutte le altre”.

Una frecciata che pesa come un macigno e che fotografa bene il clima. Da una parte chi critica, dall’altra chi lavora. In mezzo, una commissione tecnica che dovrebbe fare sintesi ma che procede a ranghi ridotti. Da qui l’auspicio – quasi una supplica – che entro il 13 gennaio “possa pervenire una proposta condivisa, positiva e di buonsenso, per arrivare a un esito il più possibile trasversale e rappresentativo della vera montagna italiana”.

Intesa nella calza della Befana?

Nel frattempo, però, qualcosa si muove. Le Regioni restano formalmente impegnate sul dossier del decreto-legge Comuni montani e, secondo quanto filtra da fonti della Conferenza delle Regioni, le interlocuzioni stanno proseguendo. È già fissata per il 7 gennaio una nuova riunione della commissione tecnica, con l’obiettivo di mettere finalmente nero su bianco una proposta da presentare a Calderoli subito dopo.

Resta da capire se basterà. Perché se è vero che il ministro continua a concedere tempo, è altrettanto vero che la situazione sta diventando surreale. E mentre le Regioni litigano sui criteri, la montagna – quella vera – resta sospesa tra elenchi ballerini, paradossi amministrativi e un disegno istituzionale che, come già raccontato, rischia di lasciare scontenti quasi tutti.