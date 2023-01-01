Canalis (Pd), la giunta nega i fondi per consigli comunali dei ragazzi

"L'assessore Marrone per due annualità consecutive ha negato i 25.000 euro annui previsti dalla legge regionale sui consigli comunali dei ragazzi": si tratta dell'"ennesima scelta che privilegia i bonus una tantum rispetto alle politiche educative più capillari e strutturali". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale Monica Canalis (Pd). "Il 30 maggio 2023 - prosegue Canalis - il Consiglio regionale salutava con un applauso la nuova legge sui consigli comunali dei ragazzi, proposta ed approvata in modo bipartisan. La legge regionale 8/2023 rappresentava un investimento sulla partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa delle comunità locali, con uno stanziamento annuo a favore dei comuni di 25.000 euro per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025. Tutto ok sul 2023, ma nel 2024 e 2025 i 25 mila euro sono mancati all'appello, nonostante i miei emendamenti ai bilanci di previsione, puntualmente rigettati con la promessa che la giunta avrebbe provveduto a fare una Dgr. Siamo al 29 dicembre e possiamo ormai dire che anche quest'anno non se n'è fatto niente". "I consigli comunali dei ragazzi - conclude la consigliera Pd, proponente della legge regionale 8/2023 - sono una scuola di democrazia, improntata alla sussidiarietà e alla prossimità territoriale. Speriamo che nel bilancio di previsione 2026 Marrone e Cirio se ne ricordino".