ALTA TENSIONE

Dalla guerriglia alla battaglia legale, Askatasuna contro lo sgombero

Dopo lo sgombero del 18 dicembre e le tensioni, due ex proponenti del Patto chiedono l'accesso agli atti a Comune, Prefettura e Questura. Obiettivo: verificare "limiti e legittimità" dell'intervento delle forze dell'ordine. Intanto si preparano i botti di Capodanno

In attesa di capire che cosa accadrà la notte del 31 dicembre, quando gli antagonisti hanno dato appuntamento in piazza Vittorio Veneto per una street parade che viene già descritta come una “passeggiata” ad alto rischio per il quartiere di Vanchiglia, la partita di Askatasuna entra ufficialmente in una nuova fase. Stavolta non in strada, ma nelle stanze della pubblica amministrazione e, potenzialmente, nelle aule dei tribunali.

Lo schema evocato dagli stessi ambienti antagonisti ricorda da vicino quello delle marce organizzate in Valle di Susa per “raggiungere i cantieri della Tav”: premesse pacifiche, lessico edulcorato, e poi — puntualmente — degenerazioni, scontri, guerriglia. Un copione che a Torino, dopo quanto accaduto nelle settimane scorse, mette in allarme istituzioni e residenti.

Dallo sgombero alla tensione permanente

Tutto parte dallo sgombero del 18 dicembre, quando le forze dell’ordine sono intervenute nella palazzina di corso Regina Margherita ponendo fine all’occupazione trentennale. Un’operazione accompagnata dalla rottura del Patto di collaborazione con il Comune di Torino, seguita da giorni di proteste, cortei, scontri, feriti tra le forze dell’ordine e una tensione mai realmente rientrata.

Da allora, la città vive in una sorta di vigilia permanente: presidi, assemblee, annunci di mobilitazione e un clima che si è ulteriormente surriscaldato dopo l’annuncio della manifestazione di Capodanno. Mobilitazione anticipata oggi con la “passeggiata contro la militarizzazione” organizzata dal comitato Vanchiglia. Oltre duecento persone si sono ritrovate questo pomeriggio in un corteo partito da piazza Santa Giulia e sfilato per le vie limitrofe a corso Regina Margherita 47. “Questa – hanno detto i promotori al microfono – è una camminata solidale per riprenderci le strade e il quartiere, in maniera potente, ma gentile”. Sempre questo pomeriggio, ancora in piazza Santa Giulia, una delle zone della movida torinese, era in programma un appuntamento del Laboratorio Artistico 47. Sul posto venivano stampati disegni e scritte su magliette, felpe e borse portate dai partecipanti.

Parte la battaglia legale

In questo contesto esplosivo, oggi si apre un fronte nuovo: la battaglia legale contro lo sgombero. Due cittadini che avevano fatto parte del Comitato dei proponenti del Patto con il Comune hanno presentato una formale richiesta di accesso agli atti a Palazzo Civico, Prefettura e Questura.

L’istanza — assistita dall’avvocata Valentina Colletta — mira a ottenere tutta la documentazione che ha preceduto e accompagnato l’operazione del 18 dicembre: dagli atti preparatori alle comunicazioni intercorse tra Questura e Comune, fino ai provvedimenti che hanno riguardato i due istituti scolastici della zona, chiusi quella mattina per ragioni di sicurezza pubblica.

I tempi e l’ipotesi Tar

La procedura è tutt’altro che formale. In base alla normativa, le amministrazioni hanno 30 giorni per rispondere: accogliendo la richiesta oppure respingendola, anche in modo tacito. In quest’ultimo caso, la strada è già tracciata e porta dritta al Tar Piemonte.

L’obiettivo dichiarato dai proponenti è verificare “limiti e legittimità” dell’intervento delle forze dell’ordine e capire se, e in che misura, siano state lese le prerogative e i diritti derivanti dal Patto di collaborazione siglato il 15 maggio 2025. Un accordo che prevedeva la cogestione di una parte del piano terra e dell’area esterna dell’immobile di corso Regina Margherita.

Una partita tutt’altro che chiusa

La vicenda Askatasuna, insomma, non è affatto archiviata. Anzi: mentre in strada si prepara una notte di San Silvestro ad alta tensione, sul piano amministrativo e giudiziario si apre una partita destinata a durare mesi. E che rischia di intrecciarsi, passo dopo passo, con l’ordine pubblico. Perché a Torino, in questi giorni, la miccia resta accesa — e nessuno, a Palazzo Civico come in Prefettura, sembra disposto a scommettere su un Capodanno tranquillo.