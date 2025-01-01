Riaperto al transito il colle della Maddalena

L'Anas ha comunicato la riapertura al transito per tutti i veicoli, in entrambe le direzioni di marcia, lungo il tratto di strada della statale 21 compreso tra il comune cuneese di Argentera (km 53+330) e il confine di Stato (km 59+708). La chiusura del valico era stata disposta lo scorso 21 dicembre, in relazione alle condizioni meteorologiche e sulla base dei bollettini emessi da Arpa Piemonte e del bollettino valanghe dell'Aineva. Le autorità ricordano che lungo la SS 21 vige inoltre l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali. Si ricorda inoltre che sulla RD900, prosecuzione in territorio francese della statale 21, la circolazione dei mezzi superiori alle 26 tonnellate è consentita solo ai veicoli in possesso di deroga.