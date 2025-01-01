POLITICA & SANITÀ

Lettera (morta) di Icardi a Riboldi. Lega-FdI, sanità a colpi di fioretto

Inapplicata la nuova legge sull'intramoenia. L'ex assessore aveva sollecitato una serie di interventi al suo successore, ma la risposta nei fatti non c'è stata. La vicenda della proroghe alle cliniche da Città della Salute. Evidente lo scontro politico nella maggioranza

È una pec. Ma, contrariamente all’esultanza dello spot pubblicitario, quella ricevuta dall’assessore alla Sanità del Piemonte non pare aver prodotto un’identica reazione. Anzi, a quanto risulta, sarebbe rimasta lettera morta nonostante la questione della libera professione esercitata dai medici ospedalieri in strutture private sia di scottante attualità e ponga una serie di problemi come la recente vicenda della Città della Salute conferma.

Non solo. Dietro quella missiva elettronica e la sua mancata risposta nei fatti sembra stagliarsi con evidenza una questione politica all’interno del centrodestra al governo della Regione e un rapporto tra l’attuale titolare della Sanità, Federico Riboldi di Fratelli d’Italia, e il suo diretto predecessore, Luigi Icardi della Lega, decisamente meno edulcorato rispetto alle dichiarazioni di facciata.

La proroga di Tranchida

Corre sul doppio binario della normativa sull’intramoenia e della politica nei rapporti tra alleati la vicenda che lo Spiffero è in grado di ricostruire, partendo proprio dalla pec inviata lo scorso novembre da Icardi a Riboldi per arrivare a un’altra lettera: quella con cui, come abbiamo riferito ieri, il collegio sindacale della Città della Salute avanza una serie di richieste di documenti e chiarimenti al direttore generale di corso Bramante, Livio Tranchida. Richieste arrivate in seguito all’ulteriore proroga concessa da Tranchida alla clinica Fornaca del Gruppo Humanitas per ospitare visite, interventi ed esami in libera professione dei medici della più grande azienda ospedaliera.

Ulteriore tempo, in attesa di stipulare una nuova convenzione, quello che il direttore generale ha deciso di concedere alla struttura privata: una decisione che arriva dopo una proroga destinata a scadere alla mezzanotte di domani e che era motivata proprio dalla necessità di applicare le nuove regole introdotte dalla legge regionale voluta e partorita dall’ex assessore leghista.

“Caro assessore, ti scrivo”

Ed è qui che entra in gioco la lettera che Icardi aveva inviato a Riboldi, ponendo in essere una prassi non certo comune, come quella di un ex assessore che, sia pure in veste di presidente della Commissione Sanità e da alleato politico, sollecita il suo successore a compiere una serie di adempimenti. Ricordando il desiderio di “onorare gli impegni congiuntamente assunti”, l’ex assessore chiede al suo successore “di farti parte attiva nel coinvolgere e incaricare la direzione generale di Azienda Zero di attivarsi, nei tempi tecnici strettamente necessari, per dare risposta alle seguenti richieste”.

Richieste che Icardi elenca nel dettaglio: dalla realizzazione o dall’acquisto di un software per tutte le aziende sanitarie e ospedaliere con cui gestire l’intramoenia, tracciando flussi e attività, passando poi a quello che è il fulcro della questione, ovvero “la predisposizione di schemi di convenzioni e contratti tipo omogenei per tutto il territorio regionale”.

Infine, l’uomo che per molti aspetti appare sempre più come l’assessore ombra della sanità per la Lega all’interno del centrodestra chiede a colui che gli è succeduto in questa legislatura di attivarsi per “il superamento delle precedenti deliberazioni aziendali e la sottoscrizione di nuovi accordi” e, quindi, di non andare avanti a colpi di proroghe, come sta avvenendo non solo in corso Bramante, ma anche all’Asl To4 e in altre aziende del Piemonte.

Lo spadone sulla sanità

Una lettera per molti aspetti inusuale, seppure con le premesse della collaborazione e dell’impegno, da parte del “padre” della nuova legge regionale in materia, a vederla applicata al più presto, come sollecita anche nella chiosa. La risposta, nei fatti, tuttavia non è ancora arrivata. Così come le ripetute manifestazioni di reciproca stima e di comunione di intenti tra l’ex e l’attuale assessore stridono con quello che sembra sempre più un duello a colpi di fioretto, con la Lega a segnare ritardi o mancanze del partito che alle ultime elezioni le ha soffiato il ruolo di principale azionista nella maggioranza del governo regionale. Un’azione, quella del partito di Matteo Salvini guidato a livello regionale da Riccardo Molinari, non poi così difficile su un terreno come quello della sanità, che si rivela ogni giorno più impervio e sdrucciolevole per l’attuale guida meloniana.