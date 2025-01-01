DIRITTI & ROVESCI

"Cirio deve andare in galera". Lettera aperta dei Radicali

Un anno fa all'inaugurazione della passeggiata Pannella il governatore aveva promesso che avrebbe visitato le carceri torinesi insieme al sindaco Lo Russo. Un impegno rimasto però senza seguito. Il nodo della sanità e il sovraffollamento dietro le sbarre

Cirio deve andare in carcere. Detto così suona male, ma è esattamente ciò che chiedono i radicali. Non un’invettiva, bensì la traduzione letterale di una promessa rimasta sospesa: entrare negli istituti penitenziari piemontesi, guardarli da vicino, assumerli come parte del governo della Regione Piemonte. Europa Radicale e l’Associazione Radicale Adelaide Aglietta sollecitano il presidente Alberto Cirio, a tener fede all’impegno preso pubblicamente a Torino all’inaugurazione della Passeggiata Marco Pannella quando assicurò che sarebbe andato a visitare le carceri torinesi insieme al sindaco Stefano Lo Russo.

A più di un anno di distanza, con le celle ancora sovraffollate e l’emergenza sanitaria tutt’altro che rientrata, le due formazioni radicali hanno scritto una lettera aperta indirizzata al governatore: «Attendiamo con fiducia che possa trovare il tempo per onorare quella promessa», scrivono Igor Boni e Samuele Moccia, auspicando però che l’impegno venga non solo mantenuto, ma esteso a tutte le carceri piemontesi. Una richiesta motivata da un dato di fatto: «tutti i problemi presenti un anno fa dietro le sbarre non solo sono rimasti, ma in molti casi si sono aggravati».

“Il carcere non è su Marte”

Sovraffollamento, difficoltà nell’assicurare l’assistenza sanitaria da parte delle Asl, carenza di lavoro e di reali percorsi di reinserimento: un elenco noto, ma tutt’altro che risolto. «Tutti i problemi presenti un anno fa sono rimasti – scrivono – e in molti casi si sono aggravati». Il punto politico, per i radicali, è chiaro: la Regione non può considerare il carcere come un mondo separato. «Ogni istituto ha criticità specifiche», spiegano Boni e Moccia, «ma proprio per questo è fondamentale una presenza fisica della Regione. Il carcere non è su Marte, ma fa parte a pieno titolo del tessuto civile e sociale del Piemonte».

Un messaggio diretto a chi governa il territorio, chiamato non solo a legiferare o finanziare, ma anche a mettere piede negli istituti per vedere da vicino ciò che le relazioni ufficiali spesso edulcorano. Nella lettera si richiama anche la recente istituzione, all’interno della Direzione Sanità regionale, di un Settore dedicato alla Salute mentale e penitenziaria, ancora privo di dirigente. Una novità che, per i radicali, rischia di restare sulla carta se non accompagnata da scelte operative. Da qui il rilancio di una proposta già avanzata all’insediamento della Giunta Cirio: assegnare a un assessore una delega specifica alle politiche carcerarie, per garantire continuità, coordinamento e una responsabilità politica chiara su un tema che troppo spesso finisce ai margini.

Umanità oltre i numeri

Il richiamo non arriva nel vuoto. Secondo i dati più recenti segnalati dai Garanti dei detenuti, nelle carceri piemontesi sono recluse oltre 4.500 persone a fronte di circa 3.900 posti regolamentari, con un tasso di sovraffollamento superiore al 115% e punte ben più elevate in alcuni istituti.

A Torino, la situazione resta tra le più critiche: centinaia di detenuti oltre la capienza, strutture sotto pressione, difficoltà crescenti nella gestione dei detenuti con problemi psichiatrici e un sistema che fatica a garantire diritti fondamentali e sicurezza.

Durante le festività, spiegano osservatori e associazioni, il disagio diventa più visibile, ma non nasce certo a Natale. Isolamento, ozio forzato, fragilità mentale e mancanza di prospettive sono condizioni strutturali, che contribuiscono a rendere il carcere un luogo di sofferenza permanente, come dimostrano i casi di suicidio e tentato suicidio registrati anche negli ultimi mesi.

“Non parole, ma atti concreti”

La chiusura della lettera è netta: «Sul carcere non servono nuove parole, ma atti concreti, ciascuno nel perimetro delle proprie competenze». Una richiesta politica chiara, che rimette al centro una promessa rimasta finora inevasa e una questione – quella carceraria – che in Piemonte continua a pesare come una emergenza strutturale, non più rinviabile.