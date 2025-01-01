GRANA PADANA

Mondo al contrario, aria di svolta: Vannacci guarda già oltre la Lega

Il presidente De Angelis lascia la guida del movimento, al suo posto una figura più politica. Tra i favoriti l'ex assistente Simoni (unico eletto in Toscana), critico della vecchia guardia del Carroccio, e il veneto Giacometti, per spaccare il fronte del Nord

Si prospetta un 2026 frizzante per il Movimento Mondo al Contrario, l’associazione politico-culturale ispirata al Generale Roberto Vannacci e al suo pamphlet da cui ha mutuato il titolo. L’ex campione di football americano Norberto De Angelis, amico di vecchia data dell’ex parà, ha annunciato le dimissioni da presidente dell’associazione. Un fulmine a ciel sereno ma che riflette la fase di evoluzione che sta attraversando il Movimento, che da poco si è dotato anche di un centro studi (con sede in Piemonte) e si prepara a diventare un soggetto politico vero e proprio, e molto dipenderà anche dalla scelta del successore di De Angelis. Vannacci è anche vicesegretario della Lega, fino a quando però non è dato saperlo.

L’addio di De Angelis

Con un comunicato laconico indirizzato ai componenti dei vari “Team” del Movimento Mondo al Contrario (Mac) sparsi su tutto il territorio nazionale, De Angelis ha annunciato l’addio: “In accordo con il Generale Roberto Vannacci, a decorrere dal 1° gennaio 2026 non ricoprirò più la carica di presidente del Movimento Mac. Come da Statuto, saranno garantiti gli adempimenti connessi alla fase di transizione, fino al perfezionamento delle procedure conseguenti”, si legge nel breve messaggio di commiato.

In pochi conoscevano le intenzioni di De Angelis di lasciare la guida dell’associazione ma la sua abdicazione arriva in un momento decisivo: a poco più di un anno dalle elezioni Politiche, il Mac deve decidere cosa fare da grande, e restare un semplice fan club di Vannacci non sembra rientrare nei piani del generale: da qui la necessità di passare da una figura neutra e di garanzia – e per questo inadatta a gestire la nuova fase – come quella di De Angelis a un profilo più marcatamente politico, in grado di trasformare il Movimento un soggetto elettorale in grado di sfidare la Lega, nel caso – tutt’altro che improbabile – in cui le strade del Carroccio e del suo attuale vicesegretario della Lega dovessero dividersi.

La nuova legge elettorale allo studio, che prevede l’eliminazione dei collegi uninominali, sarebbe un’ulteriore gatta da pelare per il leader Matteo Salvini, che oltre a perdere un’arma di ricatto nei confronti di Giorgia Meloni si ritroverebbe in mezzo a due fuochi al momento della compilazione delle liste, scegliendo di volta in volta se favorire un esponente della vecchia guardia leghista (la componente autonomista e radicata al nord, rappresentata dai capigruppo di Camera e Senato Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, dal presidente lombardo Attilio Fontana e dall’ex governatore veneto Luca Zaia) o al contrario avvantaggiare uomini della “nuova Lega” d’impronta vannacciana. Un equilibrio delicato che in tanti dubitano regga da qui al 2027.

I pretendenti

Proprio la scelta del nuovo presidente del Mac potrebbe mettere il coltello nella piaga delle divisioni interne al Carroccio. Il candidato naturale a succedere a De Angelis è l’aretino Cristiano Romani, vicepresidente del Movimento: tra i due non correva buon sangue, e proprio questi dissapori potrebbero aver convinto l’ex linebacker a farsi da parte. Sostenitore di Vannacci della prima ora, Romani si è guadagnato la fiducia del generale sostenendolo nell’attività di promozione del suo libro, organizzando incontri sul territorio, per poi diventare organico al suo movimento.

Potrebbe ambire alla guida del Mac anche un altro toscano, l’attuale portavoce Massimiliano Simoni, già assistente parlamentare dell’ex parà della Folgore a Bruxelles e unico eletto tra le fila della Lega alle ultime regionali in Toscana, dove il flop del Carroccio (4%) è stato attribuito proprio alle scelte del generale nella compilazione delle liste, reo di aver premiato i suoi fedelissimi (come Simoni) a discapito dei vecchi militanti. “Senza Vannacci avremmo preso il 2,5% e non avremmo eletto nessun consigliere”, aveva commentato Simoni, aggiungendo che “i vecchi poltronari della Lega non vogliono il rinnovamento”. Toni non proprio concilianti nei confronti del resto del partito di cui Vannacci è vicesegretario.

Ma se l’obiettivo del nuovo corso del Mac sarà quello di rompere le uova nel paniere della vecchia Lega il profilo più adatto è senza dubbio quello di Guido Giacometti, attuale segretario del Movimento e referente per il Nord Italia. Ingegnere, vicentino, Giacometti viene dalla stessa regione di Zaia, ma crede che sia quest’ultimo, insieme ai vari Molinari, Romeo e Fontana, a essere fuori luogo nella Lega di oggi, confermando l’intento mai celato da parte del generale di “vannaccizzare” il partito. Giacometti sembra escludere che il Mac possa trasformarsi in partito, e che saranno piuttosto gli altri ad andarsene dalla Lega. Ma se così non fosse, lo scenario potrebbe radicalmente cambiare.

Legione schierata

Non bisogna dimenticare infatti che risale a meno di un mese fa l’annuncio della nascita del centro studi “Rinascimento” interno al Movimento, che sarà guidato dall’esperto d’arte Luca Sforzini e che avrà sede in Piemonte, nel Castello di Castellar Ponzano alle porte di Tortona - non lontano da casa del capogruppo Molinari, segretario regionale della Lega - e di proprietà dello stesso Sforzini, che da lì aveva già dato vita alla “Legione del Castello”, una sorta di coordinamento interregionale che riunisce i Team di Alessandria, Tortona, Voghera, Pavia e Busto Arsizio. “È cambiato tutto”, aveva commentato Sforzini, lasciando presagire a una trasformazione della ragione sociale del Movimento, e i segnali di un progressivo cambiamento di pelle ci sono tutti.

L’annuncio era arrivato alla cena di Natale del Mac, tenutasi lo scorso 12 dicembre a Parma, città di De Angelis. Forse il presidente aveva già meditato l’addio e oggi quella reunion ha il sapore di un ultimo saluto per il vecchio amico di Vannacci. Non è più tempo di galantuomini: il 2027 si avvicina e i nodi, nel Movimento ma anche e soprattutto nella Lega, dovranno venire al pettine.