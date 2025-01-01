Sequestrate a Torino tre tonnellate di fuochi illegali, quattro indagati

Oltre tre tonnellate di fuochi d'artificio illegali sono state sequestrate nei giorni scorsi dalla guardia di finanza di Torino nell'ambito di controlli sui materiali pirotecnici destinati ai festeggiamenti di fine anno. Quattro persone sono state denunciate. L'operazione è stata condotta dal secondo Nucleo operativo metropolitano delle fiamme gialle, che per diversi giorni ha monitorato i movimenti di alcuni titolari di attività commerciali e depositi sotterranei situati a Torino e in provincia. Fin dalle prime verifiche è emerso che i locali non erano idonei allo stoccaggio di ingenti quantitativi di materiale esplodente. Una volta arrivati i carichi di fuochi d'artificio, i militari sono intervenuti accertando gravi omissioni nelle misure di sicurezza. I sequestri hanno interessato in particolare i quartieri di Lingotto e Mirafiori Nord, oltre ai comuni di Grugliasco e Santena. Dagli accertamenti è risultato che in alcuni depositi mancavano impianti antincendio funzionanti, le uscite di sicurezza erano assenti o impraticabili e le vie di fuga non accessibili. Tra gli artifici sequestrati figura anche un ordigno rudimentale composto da quattro candelotti con sistema di innesco, privo di marchiatura Ce e di indicazioni sull'origine, stoccato insieme ad altri materiali altamente infiammabili. I fuochi d'artificio sono stati messi in sicurezza in locali idonei. I quattro titolari delle attività dovranno rispondere di stoccaggio illecito di materiale esplodente e di omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro.