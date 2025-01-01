Faib-Confesercenti, a secco il 2 gennaio molte pompe di benzina Eni

Disagi per gli automobilisti di Torino e provincia a inizio anno: Enilive ha comunicato si gestori che venerdì 2 gennaio non rifornirà i propri impianti. La rete Eni è la più diffusa e rappresenta circa il 20% degli impianti nel Torinese: i consumatori non rimarranno senza benzina o gasolio visto che le altre reti saranno rifornite - spiega la Faib Consercenti, l'associazione dei benzinai - ma dovranno mettersi alla ricerca di un impianto attivo, con notevoli perdite di tempo. "Senza contare - dice Enzo Nettis, presidente di Faib-Confesercenti - il danno economico per i gestori rappresentato dalle mancate vendite del carburante, ma anche degli altri prodotti collaterali dovute al fatto che quel giorno i clienti sui nostri impianti non li vedremo proprio. Purtroppo, non è la prima volta che succede: già nei giorni scorso avevamo ricevuto segnalazioni da moltissimi colleghi che lamentavano ritardi negli approvvigionamenti, tagli considerevoli di prodotto consegnato e addirittura annullamenti totali delle consegne. Il fatto che ciò si stia verificando nel periodo delle festività non fa che aggravare la perdita economica per tanti benzinai. È da ormai parecchio tempo che registriamo ciclici problemi: la logistica sembra essere diventata il tallone di Achille della compagnia, che spesso non riesce a rifornire con regolarità le stazioni". Nettis ricorda che "i gestori sottoscrivono un contratto di fornitura in esclusiva e, quindi, non potendo rifornirsi altrove, sono condannati a rimanere a secco non per loro responsabilità, ma con la beffa di vedere eroso il loro guadagno senza nessun risarcimento. Il disagio è diffuso in molte zone d'Italia, ma da noi- osserva - il problema è particolarmente grave visto che la base logistica di Volpiano spesso è inattiva o chiusa per manutenzione. Chiediamo un immediato confronto con l'azienda".