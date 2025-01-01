Lear di Grugliasco, sottoscritto l'accordo dopo il sì dei lavoratori

Fim, Fiom, Uilm di Torino e la Rsu hanno formalizzato l'accordo per il rilancio del sito Lear di Grugliasco, ratificando il voto favorevole dell'assemblea dei lavoratori (65%) del 22 dicembre scorso. L'intesa prevede il ricorso alla cassa integrazione straordinaria fino al 2027 e un incentivo economico per l'accompagnamento alla pensione o la riqualificazione professionale per chi non sarà riassorbito. Il nuovo progetto industriale per la produzione di quadricicli elettrici prevede 209 assunzioni dirette entro il 2026, piani di formazione specifica per l'inserimento nel nuovo processo produttivo, mantenimento del bacino ex Lear per tutta la durata della cassa integrazione. Fipa dovrà attingere prioritariamente da qui per ogni ulteriore necessità occupazionale. Nonostante la gravità della crisi lasciata da Lear, l'accordo - affermano Fim, Fiom e UIlm - trasforma una chiusura in una nuova opportunità industriale. Insieme a Regione Piemonte e Mimit dovremo vigilare con estrema attenzione sul rispetto del cronoprogramma di Fipa e sulla piena tutela di ogni singolo lavoratore coinvolto in questa vicenda.