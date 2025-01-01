Controlli anti-caporalato, 10 lavoratori irregolari nell'Albese

Dieci lavoratori irregolari e 12 sanzioni amministrative, per un importo complessivo di 49.358 euro. È questo il bilancio dei controlli sulla vendemmia 2025 effettuati dai carabinieri della compagnia di Alba (Cuneo), con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del lavoro nero e del caporalato. In collaborazione con il nucleo ispettorato del lavoro (Nil) dei carabinieri, sono stati eseguiti 10 servizi congiunti e 31 servizi di iniziativa delle stazioni dipendenti dalla compagnia. Le verifiche hanno interessato 41 aziende agricole della zona di Alba e dei comuni limitrofi. Nel corso delle attività sono stati controllati 326 lavoratori e 24 veicoli. L'attività, precisa il comando dell'Arma, rientra nel più ampio piano di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare disposto dal comando provinciale carabinieri di Cuneo, finalizzato a tutelare la dignità dei lavoratori e garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza e regolarità dei rapporti di lavoro.