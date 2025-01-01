Detenuto muore suicida nel carcere di Asti

Un detenuto nel carcere di Asti si è tolto la vita ieri sera all'interno della propria cella. Lo comunica il sindacato di polizia penitenziaria Osapp, che parla di "ennesima tragedia" e di "fallimento annunciato". Il recluso è un italiano di 38 anni che si trovava nella sezione B. "Le carceri italiane - afferma Leo Beneduci, segretario generale del sindacato - sono ormai delle vere e proprie polveriere. Il disagio psichico dei detenuti esplode quotidianamente e il personale di polizia penitenziaria è lasciato solo, sottorganico, senza strumenti adeguati. Non si può continuare a contare i morti senza assumersi responsabilità politiche e amministrative". L'Osapp chiede "interventi immediati e concreti" come "assunzioni straordinarie, potenziamento dei servizi di supporto psicologico, un cambio di rotta reale nella gestione del sistema penitenziario". Quanto al carcere di Asti, il sindacato ricorda "la gravissima carenza di personale, in particolare nei ruoli di agenti e assistenti, e una situazione che rende sempre più complessa l'attività di prevenzione, controllo e tutela della vita umana".