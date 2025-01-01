Calderoli, "grazie ai fondi sui Lep più federalismo per ridurre divari"

"Il via libera alla Manovra porta con sé l'ok a tante iniziative positive nell'interesse dei cittadini, tra le quali spicca l'aumento dei fondi in sanità con risorse mai viste prima: ben 143 miliardi di stanziamento. Previste inoltre misure a tutela di sicurezza, lavoro e investimenti per famiglie e imprese italiane". Lo afferma, in una nota, il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, che commenta con favore l'approvazione della legge di bilancio "nei tempi previsti". "Da parte mia - prosegue il ministro - sono più che soddisfatto sia della conferma dei 200 milioni per il fondo dedicato alla Montagna, sia delle risorse che abbiamo stanziato a favore dei Lep, fondamentali per dare completa attuazione al 'federalismo simmetrico' che garantirà risorse certe alle Regioni e l'effettiva applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale - sottolinea - . E' un ulteriore passo avanti nell'ottica di ridurre i divari e garantire i servizi a tutti i cittadini, per cui abbiamo lavorato fin dall'inizio. La vera sfida, come ogni anno, arriverà dal 1 gennaio in poi: non basta solo stanziare le risorse, ma devono anche essere spese con oculatezza e responsabilità - precisa il ministro Calderoli- . Parliamo infatti di soldi pubblici, cioè dei cittadini, e dunque vanno investiti rispettando le esigenze della collettività. In questo senso proprio l'Autonomia può essere lo strumento più efficace a raggiungere l'obiettivo, e confermo che lavoreremo per attuarla fino all'ultimo giorno utile", conclude Calderoli.