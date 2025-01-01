Made in Italy, la Regione Piemonte premia le scuole del merito

Il concorso per la celebrazione del Made in Italy, presente all'interno nella programmazione dell'offerta formativa, è giunto alla terza edizione. La Regione ha messo a disposizione 50mila euro per premiare i progetti delle scuole per la valorizzazione del Made in Italy nelle sue svariate forme. Sono stati selezionati dieci istituti distribuiti su 6 province, che riceveranno 5.000 euro ciascuno. Le proposte progettuali spaziano dalla moda sostenibile, al design ecologico , dalle progettazioni artistiche e musicali alla valorizzazione del territorio sia dal punto di vista turistico che da quello della tutela e della promozione dei prodotti agroalimentari Made in Italy. Le scuole vincitrici, grazie al contributo, potranno realizzare le idee progettuali attraverso manufatti, campagne pubblicitarie, opere artistiche che saranno presentati in occasione della celebrazione della Giornata nazionale del Made in Italy, che ricorre il 15 aprile. "Il Made in Italy non si protegge a parole, si difende con scelte politiche chiare. E la prima scelta - in linea con le azioni del presidente del Consiglio dei ministri - è investire sulla scuola del merito, quella che forma competenze vere, radicate nei territori e capaci di competere nel mondo. Con questo concorso la Regione Piemonte afferma una visione precisa: il futuro del Made in Italy passa dai nostri studenti, dalla cultura del lavoro, dal saper fare italiano che unisce tradizione e innovazione" afferma Elena Chiorino, vicepresidente e assessore all'Istruzione e Merito della Regione Piemonte. "Premiare questi progetti significa sostenere un modello educativo che non rincorre il declino, ma costruisce sviluppo, identità e orgoglio nazionale. La scuola è il primo presidio economico e culturale della Nazione: qui si formano giovani pronti a essere protagonisti, non spettatori. Questa è la nostra idea di istruzione e questa è la direzione che continueremo a seguire" conclude Chiorino.