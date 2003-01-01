LA SACRA FAMIGLIA

Eredità Agnelli, 35 quadri spariti:

copie alle pareti, originali all'estero

La Procura di Roma indaga sulla possibile ricettazione ed esportazione illecita. Dall'inventario del testamento risultano 13 opere scomparse, in alcuni casi sostituite, a cui se ne aggiungono altre 22 emerse dai documenti. Caccia grossa per la confisca

Ricettazione ed esportazione illecita di opere d’arte. È questa l’ipotesi di reato su cui sta lavorando la Procura di Roma in un fascicolo che, pur essendo formalmente senza indagati, riporta ancora una volta al centro della scena la famiglia Agnelli. La vicenda è stata anticipata dal Corriere della Sera e dal Messaggero e si inserisce nella lunga e aspra contesa sull’eredità di Gianni Agnelli, morto il 24 gennaio 2003. Il conflitto oppone Margherita Agnelli, unica figlia dell’Avvocato, ai suoi tre figli: John, Lapo e Ginevra Elkann.

L’indagine riguarda la composizione e la sorte di una collezione di opere d’arte di straordinario valore, appartenuta alla famiglia: 35 quadri d’autore, tra cui opere attribuite a Monet, Picasso e De Chirico. Una parte dell’elenco è tuttora coperta da segreto istruttorio, ma per i magistrati romani l’inchiesta è arrivata a un punto di svolta.

Un passaggio è centrale nell’impianto dell’inchiesta. I proprietari di opere d’arte possono trasferirle liberamente, ma quando si tratta di beni di particolare valore artistico e patrimoniale, la legge impone l’obbligo di comunicare gli spostamenti al Ministero della Cultura. In assenza di questa comunicazione, le opere – una volta rintracciate – possono essere sottoposte a confisca. È su questo presupposto che si muove la Procura: secondo gli inquirenti, una parte consistente dei quadri non si troverebbe più in Italia e, soprattutto, non risulterebbero comunicazioni ufficiali al Ministero.

I 13 quadri scomparsi e le copie

Nel corso dell’inchiesta è stata accertata la scomparsa di 13 dipinti indicati nell’inventario allegato al testamento. In alcuni casi, al posto degli originali sarebbero state rinvenute delle copie. Tra le opere citate figurano: La scala degli addii di Giacomo Balla, Mistero e malinconia di una strada di Giorgio De Chirico, Glaçons, effet blanc di Claude Monet.

La documentazione di Margherita

Un elemento che ha rafforzato il lavoro degli inquirenti è stata la collaborazione di Margherita Agnelli, che tramite il suo legale Dario Trevisan ha consegnato documentazione rilevante. Dai documenti riservati emergono altri 22 dipinti. Grazie a certificati, liste private, bolle di accompagnamento e contratti assicurativi, la Procura ha potuto accertare l’esistenza di altre 22 opere, che si aggiungono alle 13 inizialmente individuate. Il totale sale così a 35 quadri. Nell’elenco, in ordine sparso, compaiono nomi come Modigliani, Balthus, Bacon, Monet, Gnoli, Delacroix, Balla, De Chirico, Gustave Moreau. Alcune fotografie depositate in procura mostrerebbero i quadri appesi alle pareti delle residenze, prima della loro scomparsa.

L’inchiesta affonda le radici in una lista di oltre cinquanta opere ricostruita dai legali di Margherita Agnelli, un elenco di capolavori che – secondo la figlia dell’Avvocato – sarebbero spariti dalle ville torinesi e romane della famiglia, ma anche dalla residenza di Marrakech tanto cara a Marella Caracciolo. A rafforzare il quadro, a novembre un’ex custode della residenza romana degli Agnelli ha riferito, nel contesto della causa civile in corso a Torino, di quadri fatti sparire a ridosso della morte di Marella Caracciolo.

Secondo quanto emerge dall’inchiesta, alcuni di questi dipinti sarebbero stati custoditi per un periodo in zone franche svizzere, prive di vincoli doganali, per poi essere trasferiti nelle residenze della famiglia. Al momento, non risulterebbero comunicazioni ufficiali sul loro trasferimento all’estero.

Svizzera, residenze e interrogativi

Gli inquirenti ritengono che almeno parte delle opere sia oggi all’estero, probabilmente dopo un passaggio in Svizzera. Le ragioni del trasferimento restano da chiarire: motivi fiscali, il tentativo di sottrarre i beni all’asse ereditario, oppure la creazione di una sorta di “riserva” patrimoniale in caso di tempi difficili. Per la Procura, tuttavia, la priorità immediata è il recupero dei quadri, anche in vista di eventuali procedimenti di confisca.

Nessun indagato, ma ipotesi pesanti

L’inchiesta romana resta, per ora, senza indagati e formalmente distinta dalla faida ereditaria. Le ipotesi di reato sono ricettazione ed esportazione illecita di opere d’arte. Tuttavia, se venisse accertato che i quadri sono stati occultati per sottrarli all’asse ereditario, il quadro potrebbe aggravarsi fino a includere l’ipotesi di auto-riciclaggio.

Il 2026 giudiziario degli Agnelli

Se il 2025 si chiude con il caso dei quadri, i primi mesi del 2026 si annunciano altrettanto intensi per la famiglia. Ecco il calendario. 21 gennaio: udienza per discutere il patteggiamento di Gianluca Ferrero, commercialista e presidente della Juventus. 11 febbraio: udienza sulla richiesta di messa alla prova di John Elkann. Per accedere a undici mesi di messa alla prova, nel settembre scorso Elkann ha versato 183 milioni di euro all’Agenzia delle Entrate, tra imposte e tasse di successione non pagate su un patrimonio di oltre un miliardo di euro riconducibile a Marella Caracciolo. L’inchiesta penale, in quel caso, era partita dalla Procura di Torino a seguito di un esposto di Margherita Agnelli, che continua a rivendicare sia l’eredità materna sia quella paterna.