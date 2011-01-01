MANOVRE AL CENTRO (SINISTRA)

Casa Riformista, base in rivolta

A Nichelino, nel Torinese, salta la nascita del gruppo consiliare favorito dai vertici regionali ma indigesto in città. I diktat della presidente Fregolent. Il responsabile cittadino Turri attacca: "Il lavoro politico locale non è un valore, ma un ostacolo"

Questa Casa Riformista (non) è un albergo. Il nuovo contenitore politico ideato dall’ex premier Matteo Renzi inizia già a mostrare le prime crepe alle porte di Torino, dove il progetto di costituire un proprio gruppo in consiglio comunale a Nichelino è stato abortito sul nascere. E i militanti storici di Italia Viva puntano il dito contro la senatrice Silvia Fregolent, presidente regionale del partito che aveva dato il benestare a un’operazione che andava a scavalcare (e a scontentare) la base locale, ma quest’ultima pare tutt’altro che ben disposta ad abbassare la testa davanti alle decisioni dei vertici.

L’apparentamento

L’idea di dar vita al gruppo consiliare di Casa Riformista a Nichelino prende vita nelle settimane successive alla buona affermazione della nuova sigla alle elezioni regionali: Italia Viva non ha eletto consiglieri alle ultime comunali del 2021, così l’architetto Claudio Benedetto, ex assessore comunale e figura di riferimento del centrosinistra nichelinese, avrebbe proposto alla presidente regionale Fregolent di imbastire un gruppo sotto le nuove insegne. La scelta è ricaduta sull’ottuagenario Filippo D’Aveni, storico consigliere comunale di estrazione socialista e a capo della lista civica omonima, che può contare anche su un’altra eletta, la consigliera Domenica Nuzzo.

Sembra tutto fatto, anche se il responsabile cittadino di Italia Viva Mauro Turri non ne sapeva nulla, e anzi stava lavorando dal canto suo per costruire un’alleanza con Carlo Colombino, anche lui iscritto a Iv e fondatore della formazione civica Chreo, e con Carmine Velardo, alla guida di un’altra civica centrista. “La costituzione in Consiglio comunale del gruppo denominato Lista Civica D’Aveni – Casa Riformista segna una frattura politica evidente”, ha commentato Turri, non lesinando una stoccata ai vertici impersonati dalla Fregolent, con cui non corre affatto buon sangue e si vede: “Questa operazione non rafforza il progetto riformista, ma lo indebolisce, perché rompe il rapporto con il territorio e trasmette un messaggio chiaro e preoccupante: il lavoro politico locale non è un valore, ma un ostacolo da superare”.

Turri già era stato oggetto di pubblica reprimenda pochi mesi fa, quando aveva annunciato il lancio di Casa Riformista a Nichelino senza apparentemente aver prima consultato i vertici, che evidentemente avevano altri progetti, e così l’hanno escluso dalle chat regionali e provinciali del partito. A nulla sarebbe servito il benestare all'operazione che Turri sostiene di aver ricevuto all'ultima Leopolda direttamente da parte del vicepresidente nazionale (anche lui piemontese) Enrico Borghi. Più che una casa riformista, una casa in fiamme.

Il ripensamento sospetto

Così nella seduta del consiglio comunale di ieri, proprio quando avrebbe dovuto comunicare la nascita del nuovo gruppo, D’Aveni si è tirato indietro: “Senza il mio consenso la lista civica D’Aveni non aderisce a nulla. Sarò il capogruppo e parteciperò a tutte le commissioni. La consigliera Nuzzo potrà comportarsi come meglio crede”, ha dichiarato il consigliere, scaricando di fatto sulla collega qualsiasi tentativo d’apparentamento. C’è però chi non crede al ravvedimento spontaneo di D’Aveni, leggendoci piuttosto una sottile strategia del divide et impera: inscenare una divergenza per dar vita a due gruppi consiliari separati, con D’aveni che resterebbe a presidiare la sua lista civica e Nuzzo che passerebbe a Casa Riformista. Pur trattandosi di pure illazioni, resta difficile credere che un politico scafato fosse completamente all’oscuro di una simile operazione, trovando al centro di una bega indipendentemente dalla sua volontà

Casa a pezzi

Il caso Nichelino è emblematico della situazione di Italia Viva in Piemonte, dove la disorganizzazione e la disaffezione regnano sovrani. In queste ore sulle pagine renziane si moltiplicano i post a sostegno di Turri, denunciando come i militanti locali siano stati sistematicamente scavalcati nelle scelte: “Se il lavoro nei territori non viene ascoltato, se i percorsi costruiti nel tempo vengono ignorati, se le scelte arrivano dall’alto come atti dovuti, allora il messaggio è chiaro: ai territori si chiede obbedienza e non partecipazione”, si legge in un post su Facebook.

A riprova di tutto ciò un dato piuttosto inequivocabile: su 8 presidenti provinciali di Italia Viva in Piemonte ben sei hanno lasciato il partito, passando con un altro fuoriuscito, il deputato Luigi Marattin che nel frattempo ha dato vita al Partito Liberal Democratico. Di questi otto l’unica rimasta in carica è la presidente della federazione torinese Maria Angela Ferrero, che ha avallato le scelte di Fregolent. Scelte che però continuano a non convincere i militanti, e il caso Nichelino potrebbe presto ripetersi altrove.