M5s, Piemonte dica stop ai botti di Capodanno come passo di civiltà

"Stop ai botti di Capodanno: il Piemonte faccia un passo di civiltà per la tutela degli animali e delle persone più fragili". E' intitolato così un comunicato diffuso da Sarah Disabato, Alberto Unia e Pasquale Coluccio, consiglieri regionali M5s, che ricordano come i fuochi d'artificio "provocano paura, stress e gravi conseguenze non solo negli animali domestici e selvatici, ma anche in chi vive una condizione di ipersensibilità ai rumori, come bambini, anziani, persone nello spettro autistico o con disturbi d'ansia". La nota fa riferimento, tra l'altro, "al valore sociale dei santuari, dei rifugi e dei centri di recupero per animali, recentemente inseriti all'interno del Piano socio-sanitario regionale, l'ultimo atto approvato dal Consiglio regionale". "Un riconoscimento importante - viene spiegato - che sancisce come queste realtà svolgano una funzione di interesse collettivo, prendendosi cura di animali in difficoltà e assumendo un ruolo fondamentale anche nei momenti più critici, come i giorni segnati dai botti di Capodanno. Con questo atto, la Regione Piemonte si è assunta un impegno concreto e formale sul tema della tutela animale, che deve ora tradursi in scelte coerenti e responsabili". "Però - sottolineano i tre consiglieri - il primo passo deve partire da ciascuno di noi. Rinunciare ai botti non deve essere vissuto come un obbligo imposto dalle leggi, ma come una scelta di civiltà, di rispetto e di responsabilità sociale. Solo così il Capodanno potrà tornare a essere davvero un giorno di festa per tutte e tutti, senza trasformarsi in un ricordo di paura e sofferenza".