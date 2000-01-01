SALA ROSSA

"Poco tempo per le frivolezze", brindisi (sobrio) di Lo Russo

Nella tradizionale conferenza stampa di fine anno il sindaco si toglie alcuni sassolini dalle scarpe. Prende le distanze dalla politica sguaiata e dal cicaleccio. Ovviamente si promuove su tutte le partite. L'invito ai torinesi: "Nel 2026 siate più orgogliosi della città" - VIDEO

Il 2025 di Stefano Lo Russo si chiude con uno scatto d’orgoglio. Al termine di un anno che il sindaco definisce soddisfacente, ma che ha avuto anche diverse zone d’ombra (vedi l’affare Askatasuna), il primo cittadino rivendica serietà, sobrietà, concretezza e pragmatismo. Ha spiegato che anche lui celebra i risultati ottenuti, ma non in modo sguaiato. Poi brindisi, una fetta di panettone e l’invito ai torinesi a essere nel 2026 più orgogliosi della città.

"Seri, sobri, concreti"

È uno Stefano Lo Russo inedito quello che si presenta nella Sala Colonne del Comune di Torino per la consueta conferenza stampa di fine anno. Per un quarto d’ora sveste i panni del sindaco burocrate e parla in modo schietto lanciando qua e là messaggi a buon intenditor. Il 2025 per il primo cittadino è stato un buon anno, a decretarlo sono i risultati che sciorina ogni volta che ne ha la possibilità.

Tra gli obiettivi raggiunti ci sono il percorso che ha portato alla progettazione del nuovo piano regolatore di Torino, i cantieri del Pnrr, ma anche le tante piccole cose come la cura del verde, delle strade, del trasporto pubblico che, dice, devono viaggiare in parallelo ai grandi investimenti infrastrutturali.

Ed è qui che c’è lo scatto d’orgoglio del sindaco. Si manifesta quando pronuncia le quattro parole chiave che vogliono essere il carattere distintivo della sua amministrazione: serietà, sobrietà, concretezza e pragmatismo. “Di serietà in politica non sempre si hanno eccelsi esempi – spiega – io penso che invece questa amministrazione stia dimostrando di essere piuttosto seria. Relativamente agli impegni che si è presa e soprattutto al modo che ha di affrontare le questioni”. Lo Russo dunque si promuove e fa lo stesso con la sua giunta.

Chi boccia è il Governo che “ha deciso di tagliare i fondi al trasporto pubblico locale”. Una decisione che potrebbe ribaltarsi sulle tasche dei torinesi se non si troveranno risorse economiche per sovvenzionare il tpl: “Il nostro impegno di non aumentare le tariffe permane. È chiaro che auspichiamo che la Regione abbia analoga sensibilità, magari compensando il taglio nazionale con risorse proprie”. Altrimenti il pericolo è che aumenti il prezzo del biglietto di bus e tram.

Lo Russo nella storia

Il primo cittadino ha anche il tempo di guardare al futuro, tra venti o quarant’anni, quando, spiega, questa amministrazione non sarà più nell’attualità della politica e si potrà analizzare quel che è stato fatto in questo quinquennio. Per il sindaco sono due le “pietre miliari” della prima era Lo Russo e sono la seconda linea della metropolitana e, nemmeno a dirlo, il nuovo piano regolatore.

“Abbiamo poco tempo per distrarci in cose frivole o con il cicaleccio – dice – cerchiamo di essere focalizzati all'obiettivo che ci permette di tagliare nastri, aprire cantieri e, spero, chiudere nel 2026 quelli che abbiamo avviato”. Fatti e non annunci, per rendere meno volgare una nota citazione di un altro sindaco, questa volta televisivo e interpretato dal comico Paolo Cevoli a Zelig all’inizio degli anni Dieci del 2000.

Un sassolino dopo l’altro Lo Russo si è svuotato le scarpe. “Io che non sono un ragazzino ricordo che cos'era Torino negli anni 90 e mi viene da sorridere a pensare qual è la strada e il percorso che abbiamo intrapreso”. Come a dire che Torino non è più la città di quel periodo perché ha subito una riqualificazione che ha permesso di rendere accessibili aree che un tempo erano centrali, ma degradate.

Il video con le dichiarazioni del sindaco

Askatasuna

Tasselli che il sindaco ha messo in fila uno dopo l’altro anche per tentare di ribaltare la narrazione del centro destra che lo ha bersagliato di critiche e contestazioni sulla gestione della sicurezza. Anche a seguito del patto di collaborazione sull’immobile di corso Regina Margherita 47 che è stato sede del centro sociale Askatasuna.

Dopo la richiesta di accesso agli atti avanzata ieri, lunedì 29 dicembre 2025, da due dei firmatari di “Aska Bene Comune” adesso su quell’immobile si apre una nuova partita che si giocherà anche dentro le aule di tribunale. Richiesta che l’amministrazione esaminerà a gennaio. Lo Russo però ha ribadito che “l'obiettivo è mantenere quell'immobile a un utilizzo sociale per il quartiere. Auspico che il dibattito si possa svolgere in condizioni serene, che al momento non ci sono”.

Intanto la sera di Capodanno, poco prima della mezzanotte, ci sarà l’ennesima manifestazione dei centri sociali. Una street parade con ritrovo in piazza Vittorio. “Torino nella sua storia è stata attraversata da momenti di tensione e questo è uno di quelli – ha detto Lo Russo – Noi dobbiamo sempre garantire il diritto a manifestare pacificamente che è un diritto democratico e inviolabile anche quando l’oggetto della manifestazione non è condiviso. Noi ci siamo ostinati nel dividere radicalmente il giudizio tra chi manifesta pacificamente per le proprie idee e chi si rende colpevole di atti violenti o di vandalismo che non hanno mai giustificazione”. Cosa che vale anche per Jacopo Rosatelli, l'assessore di Avs che ha partecipato alla manifestazione contro lo sgombero e che il sindaco ha pubblicamente difeso.

Buoni propositi per il 2026

Si sa, è alla fine dell’anno che si fa l’elenco degli obiettivi che si devono raggiungere in quello successivo ed è un esercizio dal quale non si sottrae neppure Lo Russo che si aspetta uno scatto d’orgoglio anche dai cittadini: “Torino è una città che sorprende, che stupisce e che impressiona in maniera positiva. Mi auspicio per il 2026 che questa consapevolezza sia un po' più diffusa e ci renda anche più orgogliosi di quello che stiamo facendo e della nostra città”.