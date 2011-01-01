FINANZA & POTERI

Il risiko digitale passa da Torino.

Salza guida la cessione di Tinexta

A 88 anni il banchiere e gran burattinaio torinese resta presidente e regista dell'operazione che porta la società del sistema camerale sotto il controllo di Advent e Nextalia e verso il delisting da Piazza Affari. Un'ultima zampata da vecchio leone

Il cerchio si chiude come piace a lui: senza clamore, ma con il colpo secco del banchiere che conosce tempi e avversari. Enrico Salza, 88 anni portati con la leggerezza di chi ne ha viste (e fatte) parecchie, mette la firma sull’ultimo colpaccio della sua creatura. Il vecchio leone di Torino, tra i padri fondatori di Intesa Sanpaolo, resta al timone di Tinexta proprio mentre il risiko arriva al traguardo: cambio di controllo e addio a Piazza Affari.

Dopo mesi di indiscrezioni e manovre sottotraccia, il gruppo attivo nel digital trust, nella cybersecurity e nella business innovation passa di mano. Zinc BidCo, veicolo indirettamente controllato dai fondi Advent International e Nextalia, ha rilevato il 38,74% del capitale. L’operazione fa scattare l’opa obbligatoria sulle restanti azioni a 15 euro per titolo, con l’obiettivo dichiarato del delisting.

Fondi in fila e sprint finale

La partita si era aperta all’inizio dell’estate, quando il dossier Tinexta – società guidata dall’amministratore delegato Pier Andrea Chevallard – era finito nel radar dei grandi fondi internazionali. Già a giugno si parlava di Advent e Apax, attratti da un posizionamento in segmenti ad alta crescita legati alla trasformazione digitale. Nel mirino anche InfoCert, controllata specializzata nei servizi di fiducia digitale, da cui era attesa l’uscita del socio di minoranza Bregal Milestone.

La svolta arriva a metà luglio. Tecno Holding, partecipata dalle Camere di Commercio e da Unioncamere e titolare del 71,5%, concede l’esclusiva alla cordata Nextalia-Advent, che supera la concorrenza di Apax, Cvc ed Eqt. Le valutazioni preliminari ballano attorno ai 700 milioni di euro.

Closing, governance e il timone saldo

Con il closing, l’assetto si cristallizza e il consiglio di amministrazione viene rinnovato. Salza resta presidente, a certificare la continuità strategica. Chevallard prosegue come ceo, affiancato da un board rafforzato: entrano Francesco Canzonieri, fondatore e azionista al 70% di Nextalia, e Valentina Pippolo, chief investment officer della sgr – oltre 2 miliardi di asset in gestione – e braccio destro del banker.

Opa, delisting e golden power

L’opa vale quasi 300 milioni sul flottante. Tecno Holding cede la quota di controllo ma resta nel capitale con il 18,61%; grazie al voto maggiorato mantiene il 31,38% dei diritti di voto e agisce di concerto con i nuovi azionisti, vincolata da un patto parasociale.

Sul tavolo c’è anche il capitolo golden power. In base al Dpcm del 24 dicembre, Tinexta dovrà uscire dalle attività di cybersecurity considerate sensibili: le linee operative in mercati di riferimento per la sicurezza nazionale – governativi, pubblici e aziendali, inclusi difesa e spazio – dovranno essere scorporate. Tinexta Defence Holding e le controllate saranno conferite a un blind trust e poi cedute a un soggetto ritenuto idoneo dal governo a tutelare gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

La strategia: più libertà, crescita accelerata

Il delisting è la chiave di volta. Advent e Nextalia puntano a un progetto di medio-lungo periodo, sfruttando una maggiore flessibilità gestionale e finanziaria fuori dal mercato regolamentato: rafforzamento dei segmenti core, acquisizioni e espansione internazionale. D’altronde Advent è un colosso del private equity con oltre 40 miliardi di dollari gestiti in 41 Paesi.

I numeri che spiegano l’appeal

Il mercato aveva già prezzato l’operazione: in Borsa il titolo trattava in linea con il prezzo dell’opa, noto da tempo. E anche se l’offerta non dovesse raggiungere il traguardo, fondi e Tecno Holding dispongono dei voti per arrivare comunque al delisting via fusione. A rendere Tinexta appetibile sono i fondamentali: 455 milioni di ricavi nel 2024 e 111 milioni di ebitda, numeri in forte crescita che raccontano perché l’industria italiana dei servizi digitali ad alto contenuto strategico sia finita nel mirino dei grandi fondi.

Le dichiarazioni seguono la linea: per Canzonieri l’operazione è “un’opportunità rilevante per investire in una piattaforma italiana di alta qualità, con solidi asset tecnologici e un management di comprovata esperienza”; per Advent, Tinexta ha “tutti gli ingredienti per diventare una piattaforma leader a livello europeo”.

Sul ponte di comando, però, resta lui. Enrico Salza, il vecchio leone, osserva il mare dopo l’ultima virata. L’ennesima, forse l’ultima, fatta da protagonista. Ma a Torino sanno che con certi personaggi la parola “ultima” va usata con cautela.