INTERVISTA

"Col nostro simbolo ma non soli". Azione prepara la corsa al 2027

Congressi, riorganizzazione del partito e radicamento territoriale prima delle geometrie politiche. Le alleanze restano possibili, ma non automatiche, mentre al sindaco Lo Russo viene chiesta una riflessione netta sul caso Askatasuna. Parla la segretaria piemontese Ruffino

“Alle prossime amministrative siamo pronti a correre con il nostro simbolo”. La deputata Daniela Ruffino, segretaria piemontese di Azione, non esclude possibili apparentamenti in vista dei prossimi appuntamenti elettorali – su tutti quello di Torino nel 2027 – ma punta prima di tutto a radicarsi sul territorio e far conoscere i propri temi ai cittadini piemontesi. E prima di appoggiare un’eventuale ricandidatura di Stefano Lo Russo a Palazzo Civico, invita il sindaco a fare una riflessione su Askatasuna: “Torino non può riconoscersi in un branco di facinorosi”.

Onorevole Ruffino, vi apprestate a correre da soli?

«Ci apprestiamo a correre con il nostro simbolo, ma al tempo stesso siamo ben disposti a sostenere quegli amministratori che hanno governato bene. Penso ad esempio a Moncalieri, che è la quinta città più grande del Piemonte e dove si vota nella prossima primavera: la lista di Azione sarà a sostegno del successore di Paolo Montagna, che ha amministrato bene in questi cinque anni. Trattative analoghe sono in corso in altri comuni della cintura che andranno al voto nel 2026, come Venaria e Alpignano. Abbiamo in programma un incontro con il sindaco Fabio Giulivi dopo le vacanze e siamo fiduciosi di trovare un accordo. Dove c’è possibilità di fare un percorso insieme sulla base di tematiche condivise noi ci siamo».

Un discorso che vale anche per Torino con Lo Russo?

«Certo, ritengo che Lo Russo abbia fatto bene su molte cose e abbiamo già avviato un percorso di collaborazione con i Moderati di Mimmo Portas e con Elena Apollonio di Demos, che fanno parte della sua maggioranza in Sala Rossa. Tuttavia, alle comunali manca ancora un anno e mezzo, e in politica è un’era geologica. Per cui non siamo ancora in condizione di dire chi appoggeremo: il nostro obiettivo a oggi è presentarci con la nostra storia, e con la volontà di esserci in consiglio comunale. Per farlo serve un grosso lavoro sulle circoscrizioni, che abbiamo già iniziato sotto la supervisione e il coordinamento del nostro consigliere regionale Sergio Bartoli».

Bartoli che però è stato eletto nella Lista Cirio, quindi con il centrodestra.

«Sergio Bartoli sta portando avanti i temi di Azione all’interno della maggioranza, e lo sta facendo molto bene: pensiamo alle sue proposte sulla sanità, sulla casa e sulle politiche giovanili, tutte tematiche che ci stanno a cuore. Lo fa all’interno di una lista civica inserita in una coalizione dominata da partiti politici. Le differenze le conosciamo tutti, l’importante è percorrere pezzi di strada insieme».

Quindi non chiudete la porta all’ipotesi ventilata da Portas di una lista unica centrista in vista del 2027?

«Come ho già detto nessuno potrà sapere cosa accadrà da qui al 2027, quindi è una domanda che in questo momento appare quantomeno prematura. Di sicuro non lo escludiamo a priori, sono tanti i temi che ci accomunano ai Moderati e abbiamo già fatto delle iniziative comuni. Ma anche nelle amministrative della prossima primavera siamo al lavoro per degli apparentamenti: a Venaria, ad esempio, c’è una convergenza con i socialisti, che potrebbe portare a una lista unica. Dopodiché in politica non c’è nulla di facile».

Le priorità sono altre, pare di capire.

«In questo momento decisamente sì. Tra gennaio e febbraio si terranno i congressi di Cuneo, Asti, Alba e Rivoli, mentre entro giugno è previsto il congresso cittadino di Torino, dove serve un tesseramento importante. Sarà un passaggio fondamentale per consolidare il lavoro avviato e completare la riorganizzazione del partito in tutta la regione. Sono molto soddisfatta dell’organizzazione che ci siamo dati, possiamo contare su un gruppo molto giovane e attivo e su un direttivo regionale guidato da Rachele Sacco e dal vicesindaco di Alessandria Giovanni Barosini. A Torino abbiamo poi intenzione di lanciare un’iniziativa, che estendiamo a tutti i partiti, in difesa della Stampa, dopo l’assalto alla redazione. Su questi temi non c’è colore politico che tenga».

Un tema che invece divide Torino è quello di Askatasuna. Sul patto di collaborazione la pensate come Lo Russo?

«Abbiamo già detto la nostra su questo tema: la nostra idea è quella della legalità, quindi per noi è impossibile accettare una cosa del genere. Per questo motivo invitiamo il sindaco a fare una profonda riflessione in questo senso: Askatasuna ha inquinato le proteste No Tav in Val di Susa, portando all’equiparazione tra manifestanti e violenti a causa della loro sistematica immissione durante i cortei. Ma Torino non può riconoscersi in un branco di facinorosi».

C’è chi vi accusa di starvi spostando a destra, soprattutto a partire da certe posizioni di Carlo Calenda.

«Non ci stiamo spostando da nessuna parte, siamo stati votati per essere al centro e per essere una forza liberale e repubblicana, gli italiani ci stanno conoscendo per questo. Al governo Meloni va riconosciuta l’intelligenza di aver ascoltato Calenda su un tema come Industria 4.0, e poi la nostra non è mai un’opposizione di principio: saremo sempre favorevoli al dialogo con chi ci vuole ascoltare».

Su cosa non vi sentite ascoltati invece?

«In questo Paese si parla sempre troppo poco dei giovani, e qui Azione si distingue da tutti gli altri partiti: Calenda ha organizzato incontri nelle università che hanno visto un’alta partecipazione, anche qui al Politecnico di Torino. Con lui i ragazzi ci parlano volentieri, e sono molto spesso d’accordo su ciò che dice. Siamo abituati a sentire che l’Italia non è un Paese per giovani, ma senza di loro non si va da nessuna parte».