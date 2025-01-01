Un'altra notte a Torino

Domenica notte, transitando per via Santa Teresa, ho assistito involontariamente allo sgombero dell’area bancomat collocata in Galleria San Federico: occupato da alcuni giacigli di senza tetto (l’ambiente al chiuso offriva certamente un riparo più accogliente rispetto ai quattro gradi presenti all’esterno). Dopo l’espulsione i clochard non sono stati avviati verso un dormitorio, come mi sarei aspettato, ma hanno dovuto riorganizzare la notte, e nel farlo (dopo un primo attimo di disorientamento) qualcuno si è recato in bagno, urinando nei cestini Amiat (verdi e in ghisa) collocati in piazza San Carlo.

Tutta la vicenda mi ha fatto tornare alla mente il documentario dedicato a Torino, trasmesso la sera del 25 dicembre scorso su Rai 1 (Stanotte Torino): evento visto da circa 3 milioni di telespettatori (dato estrapolato da un comunicato Rai). La trasmissione, condotta da Alberto Angela (professionista sempre ineccepibile), è stata girata in piena notte, mostrando di conseguenza una città deserta, vuota, al limite dello scenario post apocalittico. La troupe ha allestito il set dopo la mezzanotte, evitando in tal modo il rischio di dover allontanare i passanti curiosi, e ricavando al contempo maggior spazio di movimento per le proprie telecamere. Al calar della sera, gran parte dei luoghi visitati da Angela si trasformano in dormitori pubblici, ma per l’occasione speciale è stata eseguita un’opera certosina di occultamento dei numerosi senza tetto che dormono abitualmente tra piazza San Carlo e piazza Carlo Alberto.

La notte del capoluogo piemontese amplifica il fascino misterioso che da secoli riempie il pavé che copre le sue strade, circondando i lampioni ottocenteschi che le illuminano. Torino è la città magica per antonomasia, e percepirne la sensazione è facile: basta passeggiare tra i suoi palazzi lasciandosi andare. Un’emozione che purtroppo il documentario natalizio prodotto dalla Rai non è riuscito a trasmettere appieno, forse per un eccessivo affidamento da parte degli autori ai luoghi comuni, quale la presenza di aglio nella “Bagna câuda”, e alla scelta di riprendere i soliti, arcinoti, punti di interesse turistico della città.

Alcuni torinesi, il giorno seguente alla messa in onda, commentavano le immagini di “Stanotte Torino” definendole simili a quelle della pubblicità di un’agenzia di viaggi: scontate e prevedibili. Un giudizio impietoso, forse, ma molti torinesi non hanno avuto dubbi nel definire il servizio al pari di un’occasione mancata per far finalmente emergere la vera Torino, ossia quella delle piccole piazze (alla parigina), e delle vie lastricate di pietra, dove i palazzi quasi si abbracciano. Torino, oltre a essere la città dei primati, è il luogo in cui (tra le altre cose) è nato il cinema italiano e dove ha fatto i suoi primi passi la radio televisione. Inoltre, è ricchissima di Storia nonché di aneddoti che spesso sono diventati leggende. Le sue scene sono state calcate da Fred Buscaglione, ma anche da tanti altri artisti dimenticati nella narrazione fatta da Alberto Angela (Macario, Gipo Farassino ad esempio, e non solo).

Il nuovo Piano Regolatore, a detta del sindaco, vorrebbe presentarsi come lo strumento utile a ricondurre il capoluogo pedemontano al rango di metropoli, che scatta al raggiungimento di un milione di cittadini: status perso con gli ultimi censimenti, i quali assegnano a Torino circa 850mila abitanti. Forse, secondo l’amministrazione comunale, la risposta alla decrescita demografica può iniziare commissionando un documentario in chiave turistica alla tv pubblica: una sorta di freddo catalogo dei migliori punti di richiamo della città; una cartolina che non trasmette particolari emozioni a chi la osserva (così da evitare toni enfatici, poiché il pubblico da intercettare deve essere ampio, non di nicchia).

L’operazione di immagine calata sull’ex capitale sabauda, alla luce dei dati di ascolto, è sicuramente riuscita (così come fu per il concerto di San Giovanni del 2025), ma i torinesi in quelle fredde fotografie non si riconoscono del tutto. Torino non è una vecchia madamina “falsa e cortese”, anzi è tumultuosa, a tratti ribelle, piena di contraddizioni e ricca di un fascino antico: una bellezza pronta a mostrarsi a chiunque sia disponibile a superare i soliti luoghi comuni.

Buon 2026, Torino! Auguri per un anno pieno di belle (speriamo) emozioni.